Seasonic выпустила 600-Вт кабели питания для видеокарт NVIDIA RTX

Seasonic представила обновленные 600-Вт кабели для видеокарт под свои блоки питания, предлагая теперь разъем H++, совместимый со стандартом PCIe Gen5/ATX3. Этот разъем, также известный как 12V-2×6, заменяет оригинальный H+ (12VHWPR).

У Seasonic три версии этого кабеля специально для своих блоков питания, сообщает Videcardz. Они не предназначены для использования с продуктами сторонних производителей.

Кабель 12V-2×6 совместим с различными блоками питания Seasonic ATX 3.0, такими как Prime TX, Prime PX, Vertex GX/PX/GX и Focus GX. Эти кабели не будут работать с блоками питания ATX2, даже если они от Seasonic.

Для тех, кто использует комплектующие Seasonic ATX 2.0, компания предлагает переходной кабель 2×8-контактный на 12В-2×6. Этот адаптер поддерживает большинство блоков питания Seasonic ATX 2.0, за исключением моделей мощностью 650 Вт и тех, что оснащены одним разъемом PCIe. Адаптер питается от двух 8-контактных разъемов и рассчитан на мощность до 600 Вт.

Особенности кабелей Seasonic 12V-2×6:

Разъем 12В-2×6 (со стороны БП) к разъему 12В-2×6 (со стороны графического процессора) или разъем 12В-2×6 под углом 90 градусов (со стороны графического процессора) к 2x

8-контактных разъемов PCIe (со стороны БП)

Максимальная номинальная мощность 600 Вт

Размер 16 AWG (американский стандарт проволоки)

Клеммы HCS (High-Current System) с пластиковым материалом 94V-0 для разъемов

Требования к источнику питания: 650 Вт и выше.

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