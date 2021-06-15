Сегодня в Украине приняли закон о «налоговой амнистии», какие активы и с какой ставкой декларировать надо, а какие — нет

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Сегодня, 15 июня 2021 года, депутаты ВРУ проголосовали за законопроект о «налоговой амнистии» №5153. В первом чтении этот проект приняли в марте 2021 года. Нормы этого проекта позволяют физлицам добровольно декларировать то имущество и средства, с которых они должны были платить налоги или сборы, но не делали этого.

«Теперь у граждан, которые накопили свои активы с уклонением от налогов, появится возможность их легализации. Они смогут открыть свои настоящие доходы и активы, легально их использовать, при этом, избежав ответственности», — говорит глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев.

В Украине идея «нулевой декларации» обсуждается уже давно: суть в том, чтобы физлица смогли вывести из тени свои доходы и имущество, с которых не платили налоги. С такого имущества нужно будет заплатить налог, но в будущем не придется объяснять, откуда эти активы взялись.

Согласно нормам законопроекта №5153, украинцам дадут период с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года, чтобы провести единоразовое и добровольное декларирование активов. Это могут быть ценные бумаги, валюта, движимое и недвижимое имущество (в том числе, незавершенное строительство), доли в имуществе юрлиц в Украине и за рубежом, и т.д.

Законопроект предполагает такую единоразовую уплату с этих активов:

5% с валюты и других активов, которые находятся в Украине;

9% с валюты на счетах за рубежом;

2,5% с номинальной стоимости гособлигаций Украины и т.д.

В то же время, согласно проекту закона, можно не декларировать:

квартиру общей площадью до 120 кв м;

нежилые помещения некоммерческого назначения до 60 кв м;

земельный участок, размер которого не превышает нормы бесплатной передачи (для личного сельского хозяйства – 2 га);

личный автомобиль и другие активы, суммарная стоимость которых на дату окончания декларирования составит не более 400 000 грн.

Такую декларацию можно будет подать и анонимно, через нотариуса, порядок такого декларирования будет определять Кабмин.

Напомним, что в этом случае речь идет о добровольном декларировании. Но ранее в партии «Слуга народа» говорили о том, что планируют вводить обязательное декларирование — спустя год-два после налоговой амнистии.

Источник: AIN.UA, ВРУ