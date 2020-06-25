Сегодня в Украине стартовали продажи новых беспроводных наушников Huawei Freebuds 3i с активным подавлением шума по цене 2999 грн

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Компания Huawei анонсировала старт продаж в Украине новых беспроводных наушников Huawei Freebuds 3i. Модель оснащена системой подавления шума с тремя микрофонами — двумя внешними и одним внутренним. Внешние микрофоны приглушают посторонний шум, в то время как внутренний микрофон обнаруживает другие шумы в ушах для максимального подавления. Наушники Huawei FreeBuds 3i создают комфортную атмосферу для прослушивания музыки благодаря снижению уровня шума до показателя 32 дБ.

Наушники Huawei Freebuds 3i подключаются к смартфону автоматически — после открытия зарядного кейса достаточно нажать на pop-up окно на экране гаджета. Встроенные датчики в обоих наушниках позволяют управлять музыкой и звонками — чтобы запустить воспроизведение музыки или принять вызов достаточно дважды постучать по наушнику, а удерживание приведет к активному подавлению шума. Кроме того, проигрывание музыки останавливается, когда пользователь вынимает наушники из ушей, и возобновляется, когда он вставляет их обратно.

По заверениям производителя большие 10-миллиметровые динамики обеспечивают насыщенность басов, а высокочувствительные полимерные композитные мембраны отвечают за сбалансированное звучание.

Коническая форма наушников и гибкие силиконовые насадки четырех различных размеров помогут подобрать оптимальный вариант для использования. Наушники могут работать на одной зарядке до 3,5 часов в режиме воспроизведения музыки (37 мАч), при этом использование зарядного кейса (410 мАч) продлевает время автономной работы до 14,5 часов.

С 25 июня 2020 года наушники Huawei FreeBuds 3i доступны в Украине по рекомендованной цене 2999 грн, новинка представлена в двух цветах — «Черном» (Carbon Black) и «Белом» (Ceramic White).

Источник: Huawei