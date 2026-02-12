tradfi
Новости Устройства 12.02.2026 comment views icon

Сэкономил $800: владелец потерянного iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ получил версию на 2 ТБ по гарантии AppleCare+

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Зекономив $800: власник втраченого iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ отримав версію на 2 ТБ за гарантією AppleCare+

Владелец iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ потерял свой смартфон, подал заявку через AppleCare+ и получил еще лучшую замену, которая сэкономила ему сотни долларов.


На Reddit пользователь ScienceFuture2300 рассказал, что оформил обращение по программе покрытия кражи и потери. И вместо обычной версии на 256 ГБ Apple неожиданно прислала ему модель с в восемь раз большей памятью — 2 ТБ. В США разница между моделями на 256 ГБ и 2 ТБ достигает $800, которые ему удалось сэкономить.

В комментариях предположили, что компания могла не иметь смартфона iPhone 17 такого же цвета или конфигурации. Поэтому решила просто отправить вариант с большей емкостью. Официального объяснения нет, но доплачивать за апгрейд клиенту не пришлось.

Зекономив $800: власник втраченого iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ отримав версію на 2 ТБ за гарантією AppleCare+
Скриншот от ScienceFuture2300 / Reddit

AppleCare+ с покрытием кражи и утери позволяет получить замену до двух раз в год. Другая программа AppleCare One покрывает iPhone, iPad или Apple Watch до трех случаев в год. В каждом инциденте предусмотрена франшиза и возможные налоги. Однако самое важное условие, чтобы функция «Найти меня» была включена на момент потери или кражи, и оставаться активной во время подачи заявки.

Это не первый случай, когда Apple отправляет замену с лучшими характеристиками. Например, ранее владелец MacBook Pro 2018 года с Intel получил MacBook Pro M4 Max стоимостью более $4000 без доплаты. В противном случае вместо MacBook Pro 2019 года мужчине вместо MacBook Pro 2019 года приехал MacBook Pro M5.


Клієнту відправили новий iPhone 17 Pro з плямами та зірваною пломбою, а на обміні нарахували потрійний завдаток

Источник: Wccftech

Популярные новости

arrow left
arrow right
Apple обновила систему покупки Mac на своем сайте: теперь доступны кастомизированные сборки
Xiaomi анонсировала Redmi Turbo 5 Max с новым чипом Dimensity 9500s
Дефицит iPhone? NVIDIA подвинула Apple как крупнейшего заказчика TSMC
Рост несмотря на дефицит: рынок ПК увеличился почти на 10% за год
Google "лениво" анонсировала Pixel 10a: есть цвета и дата
Украинский дизайнер опубликовал рендеры Apple iPhone 18 Pro: 12 новых функций и изменений следующего флагмана
Мужчина два года заряжал iPhone по "правилу 80%": результат разочаровал
Первые фото Samsung Galaxy A57: новый цвет и характеристики
OnePlus теперь блокирует смартфоны после установки "более старой" прошивки
Apple подтвердила новую Siri на Gemini — Илон Маск уже отреагировал
Realme представила Realme 16 5G и 16 Pro 5G: зеркало, 144 Гц и 7000 мА-ч
Вышел RedMagic 11 Air: тонкий игровой смартфон с вентилятором и батареей на 7000 мА-ч
Первый Samsung Galaxy TriFold уже сломался в месте сгибания
Представлены "середнячки" Huawei nova 15, 15 Pro и 15 Ultra: спутниковая связь и до 100 Вт зарядки
Apple выпустила iOS 26.3: много новых функций не для iPhone
Ставка на камеры и ИИ: первые тизеры и цены Samsung Galaxy S26
Неизбежно: Samsung все же поднимет цену Galaxy S26, говорят инсайдеры
iPhone 17 Pro Max протестировали на автономность в сетях 5G и Wi-Fi: разница существенная
Realme подтвердила P4 Power с батареей на 10 000 мА-ч
ФБР не смогли "взломать" iPhone журналистки Washington Post из-за активированного режима блокировки
Вышел Vivo Y500i: батарея 7200 мА-ч по цене от $215
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить