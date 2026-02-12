Сэкономил $800: владелец потерянного iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ получил версию на 2 ТБ по гарантии AppleCare+

Владелец iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ потерял свой смартфон, подал заявку через AppleCare+ и получил еще лучшую замену, которая сэкономила ему сотни долларов.





На Reddit пользователь ScienceFuture2300 рассказал, что оформил обращение по программе покрытия кражи и потери. И вместо обычной версии на 256 ГБ Apple неожиданно прислала ему модель с в восемь раз большей памятью — 2 ТБ. В США разница между моделями на 256 ГБ и 2 ТБ достигает $800, которые ему удалось сэкономить.

В комментариях предположили, что компания могла не иметь смартфона iPhone 17 такого же цвета или конфигурации. Поэтому решила просто отправить вариант с большей емкостью. Официального объяснения нет, но доплачивать за апгрейд клиенту не пришлось.

AppleCare+ с покрытием кражи и утери позволяет получить замену до двух раз в год. Другая программа AppleCare One покрывает iPhone, iPad или Apple Watch до трех случаев в год. В каждом инциденте предусмотрена франшиза и возможные налоги. Однако самое важное условие, чтобы функция «Найти меня» была включена на момент потери или кражи, и оставаться активной во время подачи заявки.

Это не первый случай, когда Apple отправляет замену с лучшими характеристиками. Например, ранее владелец MacBook Pro 2018 года с Intel получил MacBook Pro M4 Max стоимостью более $4000 без доплаты. В противном случае вместо MacBook Pro 2019 года мужчине вместо MacBook Pro 2019 года приехал MacBook Pro M5.





