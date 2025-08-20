Сериал "Гарри Поттер" представил детей Уизли — первый взгляд на новую Джини и близнецов

HBO представил юный состав семейки Уизли из сериала «Гарри Поттер» — Рона, Джини, Перси, Фреда и Джорджа. Все, как и положено, рыжие.

Чарли на первом совместном фото отсутствует, потому что «находится в Румынии», но его обещают показать позже. Тогда как о самом старшем из детей Уизли Билле в публикации не упоминают.

Роли близнецов Фреда и Джорджа взяли на себя Тристан и Габриэль Гарланд, Руари Спунер сыграет Перси, а Грейси Кокрейн — Джинни. Из предыдущих объявлений известно, что Алистер Стаут появится в роли Рона, а Кэтрин Паркинсон, как мать большого семейства Уизли Молли.

Съемки первого сезона «Гарри Поттера» сейчас проходят в Лондоне, а благодаря инсайдерским снимкам нам удалось увидеть элементы двух ключевых сцен из «Философского камня» — поездку Гарри (Доминик Маклафлин) с Дурслями в зоопарк, а также его путешествие на «шопинг» с Хагридом (Ник Фрост) на Косую аллею.

Среди остального актерского состава, напомним, Арабелла Стонтон (Гермиона), Локс Пратт (Драко Малфой), Джон Литгоу (Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонегел), а также Паапу Эссиеду (Снейп). Актёра на роль Волдеморта уже выбрали, но его личность планируют не раскрывать до релиза. Главное трио актеров-детей, по словам шоураннеров, выбирали из более 30 000 кандидатов.

Ожидается, что первый этап съемок сериала продлится до мая 2026 года, где после перерыва в пару месяцев начнут работу над вторым сезоном. Такой ускоренный режим выбрали по довольно очевидной причине — дети-актеры могут внезапно повзрослеть. Всего для шоу планируют снять не менее 7 сезонов, которые будут выходить в течение 10 лет. Первый стартует уже в 2027-м и будет состоять из 8 эпизодов.