Римейк «Лило и Стич» обошел Тома Круза с «Миссия невыполнима 8» в прокате — рекордные $340 млн за первые выходные

Римейк «Лило и Стич», который критики уже прозвали одним из лучших фильмов в истории Disney, исправляет неудачи «Белоснежки» в прокате — и делает это довольно успешно

По данным Variety, «Лило и Стич» заработал $341 млн по всему миру (включая $157,8 млн за рубежом) в первые выходные и уступает по кассе первого уик-энда лишь другой хитовой экранизации этого года — фильма о Minecraft, который уверенно прокладывает себе путь к миллиарду. Если же учитывать только проекты Disney, то лента о голубом пришельце сейчас занимает третье место среди лучших дебютов для «живых» римейков, после «Короля Льва» (2019) и «Красавицы и Чудовища» (2017), которые собрали в результате более $1 млрд каждый.

Фильм «Лило и Стич», который срежиссировал Дин Флейшер Кэмп («Марсель, ракушка в ботинках»), берет за основу сюжет одноименного мультфильма 2002 года: Стич, генетически модифицированный инопланетянин, приземляется на Гавайях и притворяется собакой, которую приютила девочка-сирота Лило. Пока этот дуэт устраивает хаос по всему городу, на Стефу охотятся инопланетные полицейские и его создатель, ученый-генетик Джамба Джукиба. В главных ролях появляются Майя Кеалоха (Лило), Сидни Агудонг (Нани) и Крис Сандерс (голос Стича).

Что интересно, несмотря на положительные первые реакции сейчас оценка критиков на Rotten Tomatoes снизилась до 69%, тогда как зрители оценили ленту в почти идеальные 93%.

«Это не римейк, который поразит до глубины души, но это и не бездушная калька. «Лило и Стич» 2025 — теплый, немного простоватый, но искренний фильм, который можно посмотреть в семейном кругу и снова вспомнить, что «Охана означает семья, а семья означает, что никто не остается забытым». Берите сына, дочь, младших братьев, сестер и скорее в кино, дети от этой истории точно будут в восторге, ну а вы… вы возможно получите классный экспириенс из разных эмоций, в большинстве теплых, добрых и искренних», — из рецензии ITC.ua.

Другая премьера выходных — финальная «Миссия невыполнима» Тома Круза — продемонстрировала несколько более скромный кассовый результат, чем семейный фильм Disney, но все же имела лучший домашний старт во франшизе с $63 млн в США и почти $200 млн по миру в целом. Мощный дебют для боевика, если не считаться с бюджетом, который, по некоторым оценкам превысил $400 млн.

В «Миссия невыполнима 8», снятой Кристофером Маккуорри, Итан Хант Круза ожидаемо должен спасти мир: на этот раз от опасной программы с ИИ под названием The Entity, которая, кажется, предугадывает каждый шаг главного героя и может привести к катастрофе, если попадет во вражеские руки. Напомним, что первые отзывы оценили фильм в 86% на Rotten Tomatoes, как «почти идеальный финал для персонажа». Хотя в том, что это действительно финал, мы очень сомневаемся, поскольку Круз ранее заявил, что планирует сниматься в боевиках «до 100 лет».

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«Вероятно, это не самая блестящая монета в копилке и даже предыдущая «Расплата: Часть первая» выглядела живее, напряженнее и более аутентичной, что ли. Но это достойное завершение почти 30-летнего путешествия на максимальных скоростях, хотя как раз здесь обороты несколько снижаются. В конце концов, это крепкий и максимально честный летний блокбастер, который, как и его главный герой, чувствует себя уверенно, особенно среди изрядно надоевших марвело-форсажовских сказочек», — из рецензии ITC.ua.

Напомним, что ранее Круз рассказывал о том, как в одном из фильмов франшизы выполнял трюк со сломанной ногой, а также то, как в восьмой части заставил режиссера повторить опасный пролет на крыле самолета.