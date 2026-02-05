tradfi
"Серьезный конкурент Elden Ring": Nioh 3 оценили в 86/100 на Metacritic

"Серйозний конкурент Elden Ring": Nioh 3 оцінили в 86/100 на Metacritic

За сутки до релиза на Metacritic появились первые оценки Nioh 3 о молодом воине, который стремится получить звание сегуна и бросает вызов йокаям. Критики оценили soulslike экшн-RPG на 86 из 100 баллов.


Журналисты называют ее лучшим проектом Team Ninja за всю историю студии. В ней главный герой сможет прямо во время боя переключаться между стилями Самурай (сила и блоки) и Ниндзя (скорость и уклонение). Вместо линейных уровней теперь будут открытые локации: леса, деревни, лагеря йокаев. Разработчики заявляли, что оставят немало свободы для исследования мира.

Третья часть немного превосходит Nioh 2, которая получила 85 баллов за релиз для PS4, но уступает оригинальной игре. Первая часть все еще имеет самый высокий балл в серии (88), но иронично также и самый низкий балл — а Nioh: Complete Edition получила 84/100. Хотя если учитывать DLC, то Nioh 2: The First Samurai может забрать себе последнее место в серии с 71 баллом.

Nioh 3

В рецензии GamesRadar+ журналисты присудили игре 4.5/5, назвав продолжение «триумфальной эволюцией серии для существующих фанатов и лучшей возможной отправной точкой (хотя и далеко не легкой) для новых». По их словам, третья часть требует «осторожности, планирования и терпения» и дарит за это «жесткое, но увлекательное приключение».

В обзореRockPaperShotgun упоминается, что ПК-версия имеет «неуверенную производительность», хотя все равно остается «лучшей из лучших». По мнению VGC, Nioh 3 похожа на «итог усилий Team Ninja за последнее десятилетие». Критик отдельно хвалит разнообразные и напряженные бои, как и дизайн уровней. Хотя, вероятно, сама история могла быть прописана лучше.


The Daily Star даже называет игру такой же хорошей, как Elden Ring. В течение прохождения игрок получит доступ к 14 видам оружия ближнего боя, каждый с собственными движениями и навыками, которые можно настраивать. Большинство боевых стилей напоминают Nioh 2, но с новыми приемами.

«Это главная сфера, в которой Nioh 3 превосходит FromSoftware и других разработчиков soulslike», — пишет PC Gamer.

Nioh 3

В то же время пять изданий присудили игре 7/10, что является самыми низкими оценками. Например, ComicBook критикует сильное сходство с предыдущими проектами. Однако признает, что встречал «несколько замечательных битв с боссами и плавное управление», на которых построена вся серия. На данный момент Nioh 3 стала игрой с самым высоким рейтингом 2026 года вместе с Cairn, хотя новое DLC Woolhaven от The Cult of the Lamb опережает обе.

Релиз Nioh 3 запланирован на 6 февраля на PlayStation 5 и ПК, однако Xbox или Switch не поддерживаются на старте. Проект Team Ninja стоит от ₴2 275, а также имеет бесплатную демоверсию.

