«Серверы продолжают отбивать атаки»: Виталий Кличко заявил, что DDоS-кибератака на сервисы КГГА продолжается уже несколько дней

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Вчера представители Киевской городской государственной администрации сообщили, что на сервисы КГГА осуществляется массированная DDоS-атака, в связи с чем возможны перебои с доступом к электронным сервисам столицы. Однако по словам мэра Киева Виталия Кличко атаки начались не вчера, а продолжаются уже несколько дней.

Перепрошую за технічні пробеми. Сервери КМДА продовжують відбивати кібератаки. Кілька днів поспіль. Зараз налагоджуємо трансляцію. Чекайте в ефірі! Опубликовано Віталій Кличко Вторник, 14 апреля 2020 г.

Во вчерашней новости Департамент информационно-коммуникационных технологий озвучил параметры атаки: за первый час было зафиксировано около 1,5 миллиона уникальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу е-сервисов, а за 20 минут система киберзащиты смогла отклонить около 4 миллиардов атакующих запросов. В КГГА также положительно отметили уровень собственной киберзащиты:

«Благодаря правильным настройкам и гибкой многоуровневой защите специалисты минимизировали потери от кибератаки и смогли разблокировать трафик для городских е-сервисов. По продолжительности и количеству атакующих ботов подобных вызовов в Украине еще не было»

С другой стороны, DDоS не является чем-то новым в вопросах кибербезопасности, методы борьбы с подобным типом атак давно и хорошо изучены. Так что при условии, что такие атаки продолжаются уже несколько дней, возможно специалистам КГГА стоит применить «план Б» и начать использовать специализированные сервисы по защите от DDоS?

Источник: Виталий Кличко