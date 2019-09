Подписка Apple Arcade станет доступна 19 сентября по цене $5 в месяц

Компания Apple начала сегодняшнюю презентацию с App Store и рассказа о сервисе Apple Arcade. Напомним, первоначально сервис, который будет предоставлять пользователям доступ к уникальным играм за ежемесячную плату, был представлен в марте. На сегодняшней презентации Apple показала несколько эксклюзивных проектов, которые войдут в подписку Apple Arcade.

Сервис Arcade получит в отдельную вкладку в магазине App Store. Игры будут доступны одновременно на iPhone, iPad, Mac и даже Apple TV.

В рамках презентации провели короткие демонстрации нескольких эксклюзивных игр, которые будут доступны в рамках подписки Apple Arcade. Среди них — классическая аркада Frogger под названием Frogger in Toy Town от Konami о лягушке, продвигающейся вперед через разного рода препятствия, подводный платформер Shinseki Into The Depths от Capcom, а также музыкальные гонки для всей семьи Sayonara Wild Hearts от Annapurna Interactive.

Всего нам обещают более 100 игр, в том числе от создателей знаменитой головоломки Monument Valley британской студии Ustwo и авторов популярного приключенческого платформера Alto’s Adventur студии Snowman.

Как и ожидалось, стоимость подписки Apple Arcade — пять долларов в месяц. Подписка Arcade, которая будет семейной, станет доступна 19 сентября в более чем 150 странах, причем первый месяц действует бесплатная пробная версия.