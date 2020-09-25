Сервис Glovo запустил первый «Dark Store» и второй «Cook Room» на рынке Украины

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Сегодня компания Glovo анонсировала открытие первого магазина без продавцов и покупателей «Dark Store» и второй облачной кухни с доступом только для персонала «Cook Room» в Киеве.

Дебютную украинскую «облачную кухню» компания Glovo открыла весной 2020 года. Первыми партнерами в Киеве стали Kitaika, 3B Café, Torisho, Menya Musashi, сети Berliner Döner и Foodz Ukraine. Сейчас в первой «облачной кухне» работает одновременно 15 ресторанов-партнеров Glovo. В результате рестораны экономят ресурсы и одновременно расширяют географию покрытия, фокусируясь на приготовлении блюд только по требованию пользователей приложения Glovo, а последние имеют возможность заказывать блюда из отдаленных ресторанов.

Учреждения Cook Room создаются по принципу HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), который представляет собой международный стандарт, регламентирующий порядок безопасности пищевых продуктов. Локация «облачной кухни» имеет несколько зон: несколько оборудованных кухонных помещений, фулфилмент зона (реализация), место для ожидания и отдыха курьеров. Фулфилмент зона состоит из нескольких холодильников, которые ежедневно заполняются свежеприготовленной едой от партнеров сервиса. Специальный работник кухни получает на планшет оповещения о заказе, формирует его, и передает курьеру. Все кухонные помещения создаются сервисом под ключ для каждого партнера в отдельности.

Именно сервис Glovo отвечает за обеспечение локации соответствующими инженерными коммуникациями, технологическим оборудованием, администрацией, и только потом отдает готовое помещение в аренду ресторана. Контроль качества продуктов ежедневно осуществляет администратор, путем проверки сроков годности продуктов, товарного соседства на полках, и т.д. Во время карантина все работники кухни проходят обязательный температурный скрининг дважды в день. Кроме этого обязательно ношение средств защиты.

Учитывая положительные результаты и растущий спрос со стороны пользователей, компания Glovo открывает второй «Cook Room» на рынке Украины. В планах сервиса расширение сети «облачных кухонь» и запуска заведений такого формата и в других городах.

«Сегодня в разных районах Киеве работает уже две наши «облачные кухни», где суммарно представлено более 50 ресторанов. Выбирая локацию для открытия будущих Cook Room, мы в первую очередь руководствуемся наличием контента — ресторанов, магазинов — в районах города. «Облачные кухни» решают проблему отсутствия достаточного количества заведений в плотно заселенных районах города. Мы стремимся обеспечить пользователей приложения Glovo выбором, дать им возможность заказать блюда из разных заведений, даже если физически их нет рядом. Например, второй Cook Room уникален тем, что у жителей Киева появится возможность заказать в Glovo блюда из сети ресторанов Chin Chin, которые присутствуют только в Одессе. Я убежден, что за Cook Room будущее, ведь с ней мы развиваем виртуальную инфраструктуру городов и украинский локальный бизнес », — рассказывает Дмитрий Расновський, генеральный менеджер компании Glovo в Украине.

«Dark store», или «dark supermarket» — это сочетание склада и супермаркета без продавцов и покупателей, доступный только для курьеров сервиса доставки. Между стеллажами курсируют профессиональные «пикеры» заказов: технологии (и отсутствие обычных покупателей) позволяют им быстро собирать заказанные онлайн продукты и товары. Затем уже укомплектованные продуктовые наборы забирают курьеры Glovo и доставляют пользователям сервиса.

Открытие «dark store», которые в Glovo получили название «SuperGlovo», компания начала с 2018 года. В мире функционируют уже семь SuperGlovo, расположенных в Барселоне, Мадриде, Буэнос Айресе и Лиме. Формат «dark store» отличается гибкостью, доступностью расположения и скоростью обслуживания.

Там продаются продукты питания и товары повседневного спроса, для которых важны скорость доставки, комплектация и условия хранения. Это обеспечивает для пользователей дополнительный доступ к получению нужных продуктов и товаров. В результате пользователи сервиса Glovo в Киеве смогут без длительного ожидания доставки или очередей получить все необходимые продукты.

Напомним, что недавно сервис Glovo запустил подписку Glovo Prime на бесплатную доставку из ресторанов и магазинов за 199 грн/мес

Источник: Glovo