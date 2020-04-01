Сервис Glovo запустил первую «облачную кухню» Cook Room в Киеве, куда имеют доступ только повара, персонал и курьеры





Компания Glovo запустила в работу свою первую «облачную кухню» в Украине. Первыми партнерами дебютной «облачной кухни» в Киеве стали Kitaika, 3B Cafe, Torisho, Menya Musashi, сети Berliner Döner и Foodz Ukraine.

Модель «dark kitchen» или «облачная кухня» предусматривает открытие специальных кухонных помещений, доступных только для поваров, ресторанного персонала и курьеров Glovo. То есть такая «кухня» закрыта для жителей города и создана для приготовления блюд исключительно для пользователей сервиса доставки. В Glovo эта модель получила название «Cook Room».

Glovo анализирует потребности потребителей, возможности инфраструктуры в различных районах города и следит за экономической ситуацией в стране. Поэтому «облачная кухня» призвана решить ряд задач. Во-первых, в непростой период для украинского ресторанного бизнеса — это удачная опция, которая позволит заведениям перенастроить процесс работы, обеспечить загруженность кухни и расширить сеть доставок. В итоге, это может дать возможность сохранить бизнес, рабочие места и клиентов в условиях нарастающего кризиса.

«В нынешних реалиях содержать ресторан ради доставки часто не рентабельно, поэтому 70% наших проектов законсервированы на время карантина. «Облачная кухня» позволяет нам быстро развернуть проект без дополнительных затрат: нет необходимости в больших площадях, инвестициях в красивый интерьер, мебель, посуду. Именно поэтому, мы вошли в «Cook Room» сразу с тремя ресторанами», — комментирует Анна Проценко, управляющая сетью ресторанов 3bCafe, Menya Musashi и Torisho.

Во-вторых, появление «облачных кухонь» расширит локальные возможности пользователей сервиса: еще больше жителей смогут заказывать еду из ресторанов, которые физически представлены в других районах города. Поэтому благодаря сервису доставки потребители смогут получить блюда за те же 45 минут, даже если территориально находятся далеко от ресторана.

В-третьих, при нормальном бизнес-климате рестораны продолжат экономить собственные ресурсы, готовя на «облачных кухнях» блюда только для онлайн-заказов через приложение. С «Cook Room» у пользователей сервиса появится возможность заказывать блюда даже в «горячее» для ресторанов время. А кафе и рестораны получают очевидные экономические преимущества, ведь эта модель значительно расширяет географию покрытия их услуг, делает их более доступными для потребителей.

«Cook Room» — это перспективное направление, в которое верит компания Glovo, и поэтому запускает и развивает подобные проекты во всех странах, где представлен сервис. Мы готовы использовать опыт и экспертизу для создания новых возможностей на рынке Украины. Поэтому мы приглашаем наших партнеров присоединяться к новому эффективному формату взаимодействия между рестораном, потребителем и сервисом доставки, ведь впереди открытие новых «облачных кухонь» — рассказывает Дмитрий Расновський, генеральный менеджер компании Glovo в Украине.

Отметим, что первые «Cook Room» компания Glovo начала открывать в Барселоне в 2018 году, а сегодня они также функционируют в Мадриде, Буэнос-Айресе, Лиме, Милане и Сантьяго де Чили. В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года и уже представлен в Киеве, частично в Киевской области (Вишневое и Софиевская Борщаговка), и еще в 15 городах — в Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице, Запорожье, Николаеве, Чернигове, Полтаве, Херсоне, Черкассах, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах и Сумах. Посмотреть подробную карту покрытия сервиса Glovo можно по следующей ссылке.

Источник: Glovo