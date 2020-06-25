Сервис курьерской доставки Glovo начал работать в Ровно (карта покрытия)

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Испанский сервис Glovo продолжает подключать новые города на западной Украине и с сегодняшнего дня он доступен для жителей Ровно. Это двадцать второй город в нашей стране, где уже работает сервис курьерской доставки.

В Ровно зона покрытия Glovo расположена с запада на восток между улицами Макарова и Костромской, а с севера протягивается от улицы Алексинской до Басовкутской на юге города. Со временем зона доставки будет расширяться. В Ровно сервис Glovo работает с 10:00 до 23:00.

Чтобы сделать заказ, необходимо выбрать один из доступных в приложении баблов. Курьеры доставят заказы в пределах часа из заведений города, находящихся в зоне покрытия сервиса.

Кроме заказов из конкретных заведений, с баблом «Экспресс-курьер» можно передать любой предмет в пределах доступа сервиса. Стоимость доставки из этого бабла рассчитывается автоматически, в зависимости от преодоленного курьером расстояния.

Отследить маршрут курьера можно на карте приложения в реальном времени, а в случае необходимости связаться с ним. Заказ не должен превышать размеры фирменного рюкзака в 40x40x30 см и вес в 9 кг.

Напомним, что с июня пользователи приложения Glovo могут воспользоваться новой опцией и оставить безналичные чаевые курьеру (от 0 до 30 грн). Новая функция работает во всех городах Украины, где представлен сервис Glovo и для всех подключенных к платформе курьеров.

Источник: Glovo