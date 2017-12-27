Сервисные центры МВД Украины отчитались о проделанной за год работе и поделились планами на 2018 год [инфографика]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Сегодня, 27 декабря 2017 года, сервисные центры МВД Украины отчитались о проделанной работе по состоянию на декабрь 2017 года и огласили планы на 2018 год.

В 2017 году в сервисных центрах МВД Украины провели 1 287 836 регистрационных операций, впервые выдали 352 840 водительских удостоверений, выявили 1124 авто с измененными или поддельными номерами, а также 226 украденных транспортных средств. Всего же эти центры ежегодно посещают порядка 4 000 000 клиентов.

Мобильные сервисные центры МВД предоставили 15075 услуг за 8 месяцев работы. Напомним, что эти специально оборудованные машины выезжают на запросы местных органов власти в отдаленные населенные пункты 20 областей страны и на месте оказывают популярные услуги сервисных центров МВД.

Нововведения в услугах сервисных центров МВД касались минимизации времени получения услуги: теперь оно составляет от 30 минут до трех часов. Кроме этого была введена фотофиксация во время проведения обязательного технического контроля транспортных средств, начали выдавать международные водительские удостоверения, ввели сервис проверки документов для путешествия за границу на авто. Также теперь в сервисных центрах МВД можно заказать в онлайне справку о несудимости.

В 2017 году были внедрены новые тесты по ПДД. Предварительно их впервые вынесли на общественное обсуждение, в котором приняли участие 10 706 человек. Экспертной группой было обработано 3500 отзывов и внесено 800 поправок. Все вопросы выложены в открытом доступе на сайте Главного сервисного центра МВД, также там работает онлайн-тренажер, с помощью которого можно бесплатно и неограниченное количество раз проверять свои знания. За 5 месяцев работы сервиса им воспользовались более 1 000 000 раз.

Кроме этого, в 2018 году запланированы следующие нововведения: онлайн-запись на получение услуг и сдачу экзаменов в СЦ МВД, онлайн-заказ индивидуальных номерных знаков, введение персонального диджитал-кабинета владельца авто, видеофиксация практических экзаменов на получение водительского удостоверения и другие.

«Темп проведения нашей реформы очень интенсивный, и мы не собираемся его сбавлять. За это время почти вся Украина почувствовала удобства и преимущества новых сервисных центров МВД, мы запустили мобильные сервисные центры МВД, более 1 000 000 граждан проверили свои знания на онлайн-тренажере ПДД, более 2 000 000 – воспользовались нашими новшествами в услугах» — отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Подробно с интерактивным отчетом сервисных центров МВД Украины за 2017 год можно ознакомиться по следующей ссылке.

Источник: МВД Украины