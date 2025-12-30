Новости Игры 30.12.2025 comment views icon

Сервис HowLongToBeat назвал игру, которую чаще всего проходили до конца в 2025 году

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Сервис HowLongToBeat назвал, какую игру в 2025 году чаще всего доводили до финала, а какую бросали на полпути. И лидер этого рейтинга вряд ли станет неожиданностью.

Главным хитом года стала Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall. Она получила титул «Игра года», больше всего номинаций и при этом большинство геймеров таки проходили сюжет до конца. Второе место заняла Hollow Knight: Silksong, третье — Donkey Kong Bananza. Весь рейтинг игр, которые чаще всего проходили до конца выглядит так:

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Hollow Knight: Silksong
  • Donkey Kong Bananza
  • Doom: The Dark Ages 5.
  • Dispatch
  • Monster Hunter Wilds
  • Mario Kart World
  • Silent Hill f
  • South of Midnight
  • Hades 2
Clair Obscur: Expedition 33

Но в то же время Clair Obscur стала лидером по количеству добавленного в список «пройду позже». Кроме нее в в списке самых отложенных игр в 2025 году попали Hollow Knight: Silksong, Hades 2, Oblivion Remastered и Kingdom Come: Deliverance 2. Замыкают ТОП-10 этого рейтинга Monster Hunter Wilds, Survivor 8, Assassin’s Creed Shadows, Slime Rancher 2 и Doom: The Dark Ages.

А от до списка игр, которые чаще всего бросали на полпути, вошли так называемый «убийца The Sims» и Atomfall, которую рекламировали как британский S.T.A.L.K.E.R. Весь список выглядит так:

  • Persona 5: The Phantom X — 16%
  • Where Winds Meet — 14,7%
  • Delta Force — 13,1%
  • Hello Kitty Island Adventure — 10,6%
  • inZOI — 10,2%
  • Eternal Strands — 9,8%
  • Blue Prince — 9,1%
  • Avowed — 7,9%
  • Atomfall — 7,7%
  • The Precinct — 6,7%
Persona 5: The Phantom X

Среди платформ в 2025 году безоговорочным лидером по активности пользователей остается ПК. Второе место занимает Nintendo Switch, третье — PlayStation 5. Интересный момент: PlayStation 3 и PlayStation 2 по уровню активности опередили Xbox One и Xbox 360, а десятку замыкает портативная Nintendo 3DS.

