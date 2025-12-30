Сервис HowLongToBeat назвал игру, которую чаще всего проходили до конца в 2025 году

Сервис HowLongToBeat назвал, какую игру в 2025 году чаще всего доводили до финала, а какую бросали на полпути. И лидер этого рейтинга вряд ли станет неожиданностью.
Главным хитом года стала Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall. Она получила титул «Игра года», больше всего номинаций и при этом большинство геймеров таки проходили сюжет до конца. Второе место заняла Hollow Knight: Silksong, третье — Donkey Kong Bananza. Весь рейтинг игр, которые чаще всего проходили до конца выглядит так:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hollow Knight: Silksong
- Donkey Kong Bananza
- Doom: The Dark Ages 5.
- Dispatch
- Monster Hunter Wilds
- Mario Kart World
- Silent Hill f
- South of Midnight
- Hades 2
Но в то же время Clair Obscur стала лидером по количеству добавленного в список «пройду позже». Кроме нее в в списке самых отложенных игр в 2025 году попали Hollow Knight: Silksong, Hades 2, Oblivion Remastered и Kingdom Come: Deliverance 2. Замыкают ТОП-10 этого рейтинга Monster Hunter Wilds, Survivor 8, Assassin’s Creed Shadows, Slime Rancher 2 и Doom: The Dark Ages.
А от до списка игр, которые чаще всего бросали на полпути, вошли так называемый «убийца The Sims» и Atomfall, которую рекламировали как британский S.T.A.L.K.E.R. Весь список выглядит так:
- Persona 5: The Phantom X — 16%
- Where Winds Meet — 14,7%
- Delta Force — 13,1%
- Hello Kitty Island Adventure — 10,6%
- inZOI — 10,2%
- Eternal Strands — 9,8%
- Blue Prince — 9,1%
- Avowed — 7,9%
- Atomfall — 7,7%
- The Precinct — 6,7%
Среди платформ в 2025 году безоговорочным лидером по активности пользователей остается ПК. Второе место занимает Nintendo Switch, третье — PlayStation 5. Интересный момент: PlayStation 3 и PlayStation 2 по уровню активности опередили Xbox One и Xbox 360, а десятку замыкает портативная Nintendo 3DS.
