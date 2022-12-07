Сервис самостоятельного ремонта устройств Apple заработал в Европе (в Украине он пока не доступен)

Весной этого года компания Apple запустила сервис самостоятельного ремонта её устройств. На тот момент сам сервис и магазин запчастей были ограничены США. Теперь география работы сервиса расширена и на некоторые страны Европы. Компания объявила, что оригинальные детали, инструменты и руководства Apple для самостоятельного ремонта будут доступны клиентам в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Польше, Испании, Швеции и Великобритании.

Как и в США, клиенты в Европе смогут арендовать инструменты для выполнения ремонта, а не покупать. Также можно получать скидки, отправляя детали после замены в Apple для их последующего ремонта или переработки.

Самостоятельный ремонт пользователями доступен для смартфонов iPhone 12, iPhone 13 и iPhone SE третьего поколения, а также для ноутбуков на базе собственных процессоров Apple. Сервис предлагает около 200 отдельных деталей и инструментов, а также официальные руководства по ремонту. Компоненты продаются по той же цене, что и в сети авторизованных ремонтных мастерских. Например, батарея для iPhone 13 стоит £70,78 (€77,04), а при возврате старой батареи предлагается скидка £24,16 (€26,26). Дисплей для iPhone 13 стоит £282,28 (€327,11), а скидка при возврате старого дисплея составляет £34,85 (€40,32).

Хотя самостоятельный ремонт теперь возможен в большем количестве стран, Apple по-прежнему призывает пользователей обращаться к услугам профессиональных мастеров, если есть такая возможность. Компания отмечает, что программа предназначена для «клиентов, которые имеют опыт ремонта электронных устройств», а «посещение профессионального поставщика услуг по ремонту с сертифицированными техническими специалистами, которые используют оригинальные детали Apple, является самым безопасным и надёжным способом ремонта».

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Источник: The Verge