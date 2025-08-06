Сериал "Рыцарь семи королевств" продлили на 2 и 3 сезоны, в каждом — по 6 эпизодов продолжительностью 30-35 минут

Сериал «Рыцарь семи королевств» получит как минимум три сезона — первый дебютирует уже в 2026 году, тогда как второй находится в разработке.
Руководители HBO не делали официальных заявлений, но уже намекали на это.
«Мы планируем, как построим историю на три сезона в целом. Мы не заявляем официально, но это выглядит очень хорошо. Мы рассматриваем историю как целостное произведение, на 2-й и 3-й сезоны, потому что есть три новеллы».
Ныне проверенный инсайдер отрасли Дэниел Рихтман (через Redanian Intelligence) информирует, что сериал продлили сразу на 2 и 3 сезоны. Все получат по 6 эпизодов, продолжительностью 30-35 минут
«Рыцарь семи королевств» — это сериал-приквел к «Игре престолов», действие которого разворачивается примерно за 100 лет до событий оригинального сериала и через 100 лет после событий «Дома дракона», и сосредоточено вокруг приключений Рыцаря Дункана Высокого и его юного оруженосца Эгга. В основу истории легла одноименная серия новелл Джорджа Р. Р. Мартина.
Главные роли в экранизации взяли на себя Питер Клэффи и Декстер Сол Ансел, среди остального актерского состава — Финн Беннет (Эйрион Таргариен), Берти Карвел (Бейлор Таргариен), Танзин Кроуфорд (Танселл), Дэниел Ингз (Лионель Баратеон) и Сэм Спруэл (Мейкар Таргариен). Шоураннерами и сценаристами выступили Мартин и Айра Паркер («Симпатик», «Дом дракона»), среди режиссеров — Сара Адин Смит («Уроки химии») и Оуэн Харрис («Черное зеркало»), Райан Кондалл («Дом дракона») присоединился в составе исполнительных продюсеров.
Ожидалось, что первый сезон выйдет в этом году, но его без объявления причин перенесли на 2026 год. Ранее мы видели несколько кадров и один короткий тизер, тогда как больше информации предоставил сам Мартин, который полностью посмотрел шоу:
«Айра и его команда закончили первый сезон несколько месяцев назад и перешли к постпродакшну», — писал Мартин в январе. «Я только что пересмотрел все шесть эпизодов (правда, последние два в черновых версиях), и они мне понравились. Дунк и Эгг всегда были моими любимыми персонажами, а актеры, которых мы нашли для их воплощения, просто невероятны. Остальной актерский состав также потрясающий».
С его же слов известно, что «90% событий сериала будут происходить в поле с палатками», хотя декорации получились «великолепными». Франческа Одри из HBO тем временем отмечала, что несмотря на скромный бюджет в $10 млн за эпизод, первый сезон «Рыцаря семи королевств» покажет «впечатляющие битвы» — не хуже, чем в первых двух шоу по произведениям Мартина. Для сравнения: последний сезон «Игры престолов» стоил $15 млн за эпизод, тогда как каждая из серий «Дома дракона» обошлось в около $20 млн.
Сейчас интересно, как HBO «разобьет» графики для сериалов из одной вселенной — «Рыцарь семи королевств» предварительно запланирован на зиму, тогда как третий сезон «Дома дракона» также сохраняет за собой дату релиза на 2026 год.
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