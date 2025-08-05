Новости Кино 05.08.2025 comment views icon

"Дом дракона" представит замену Арье Старк в третьем сезоне

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

"Дом дракона" представит замену Арье Старк в третьем сезоне

В отличие от «Игры престолов» семья Старков не имеет основной роли в сериале «Дом дракона», однако один из новых персонажей третьего сезона является своеобразным «аналогом» Арьи Старк — и это Алисанна Блэквуд.

Кто такая Алисанна Блэквуд?

Алисанна, также известная как «Черная Али», является представительницей Дома Блэквудов из Речных земель, которые доказывали свою верность Рейнире в первом и втором сезонах «Дома дракона». Создатели сериала имели возможность представить персонажа в эпизоде «Горящая мельница», но не сделали этого. Считается, что именно стрела Али убила Амоса Брекена.

Али — это свирепая воительница и невероятная искусная лучница, которая хоть и не похожа внешне на Арью, но очень приближена к ней по характеру. Персонажку будет играть Энни Шаперо в трех из восьми эпизодов третьего сезона «Дома дракона».

"Дім дракона" представить заміну Ар'ї Старк у третьому сезоні — безстрашну воїтельку Чорну Алі
Актриса Энни Шаперо, которая сыграет Черную Али, и герб Дома Блэквудов

Еще немного Старков в сериале «Дом дракона»

Самым известным представителем Севера в сериале сейчас является лорд Криган Старк (Том Тейлор), который в начале второго сезона присягнул на верность королеве Рейнире Таргариен. В третьем армия «волков» Кригана будет участвовать в битве на Речных землях.

"Дім дракона" представить заміну Ар'ї Старк у третьому сезоні
Принц Джакерис Веларион и Криган Старк в сериале «Дом дракона»

Учитывая каст Али, Криган будет иметь существенную роль в третьем сезоне, поскольку помогает ей превратиться в «настоящую Старк». Далее спойлеры к сюжету третьего и, возможно, последующих сезонов «Дома дракона»:

Алисанна возглавляет армии лучников в битве на Речных землях и участвует в борьбе на Королевском пути (последний этап гражданской войны), где побеждает лорда Борроса Баратеона. Сам Криган прибывает в Королевскую Гавань после смерти короля Эйгона II Таргариена и начинает убирать оставленный беспорядок. Лорд Винтерфелла сразу же влюбляется в Алисанну и, в обмен на согласие помиловать Корлиса Велариона, просит ее выйти за него замуж, на что она соглашается. Криган и Черная Али в конце концов возвращаются, чтобы править Севером, и рожают нескольких детей.

Различия в книгах и сериале

Для фанов подтверждение роли Али в третьем сезоне «Дома дракона» — захватывающая новость, учитывая то, что это один из самых интересных персонажей Старков в истории «Игры престолов». Вместе с тем, это намек на изменения в адаптации Джорджа Мартина, поскольку персонажка не фигурирует в разделах «Пламени и крови», которые должны были бы экранизировать в третьем сезоне.

Ранее появлялись сообщения о съемках сцен с Деймоном Таргариеном, речными лордами и другими ключевыми персонажами — отсутствующими в книге.

Дім дракона
Рейнира и Деймон Таргариены в сериале «Дом дракона»

Сам Мартин, напомним, критиковал создателей сериала за «токсичные изменения» в повествовании, которые могут «нарушить логику следующих сезонов».

Сериал «Дом дракона», основанный на книге «Пламя и кровь», а его действие разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов» с повествованием о противостоянии черных и зеленых Таргариенов. Оба сезона получили рекордные просмотры, хотя финал второго подвергся критике, в частности за большое количество затянутых диалогов и интриг вместе с отсутствием долгожданной морской битвы (шоуранеры уже обещали, что покажут ее в начале третьего).

Первые два сезона «Дома дракона» сейчас транслируются на HBO Max, с официальной украинской озвучкой — на Megogo. Премьеру третьего ожидаем в 2026 году, тогда же, вероятно, выйдет еще один приквел «Игры престолов» под названием «Рыцарь семи королевств».

HBO возобновил съемки «Дома дракона» — третий сезон пополнил «очень памятный» персонаж «Игры престолов»

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Источник: ComicBook

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