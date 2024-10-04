Сериал «Властелин колец» показал одну из главных локаций трилогии Питера Джексона в последние секунды

В восьмом эпизоде второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» происходит настолько много событий, что некоторые интересные моменты могут оставаться незамеченными.

Предупреждение: в статье содержатся спойлеры к финальному эпизоду.

В конце самого эпизода состоялась горячо ожидаемая многими зрителями встреча Саурона и Галадриэль, которая в конце концов завершилась эмоциональным поединком на мечах и ранением эльфийки. После того как Саурон ранил Галадриэль короной Моргота та не захотела отдавать кольцо и прыгнула со скалы.

Ее, казалось бы, бездыханное тело впоследствии находят Гил-Галад и Элронд, а через несколько минут вся компания оказывается на пышном склоне зеленой горы — по словам персонажей, это «святилище, защищенное эльфийскими кольцами» (и в частности тем, что удалось сохранить Галадриэль).

Общий пейзаж с водопадами, как заметил Games Radar, здесь очень напоминает Ривенделл — безопасное убежище от Саурона, основанное Элрондом после битвы.

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«Элронд смог выбраться (из-под осады Эрегиона), но был вынужден уйти на север, и именно в то время он создал убежище и твердыню в Имладрисе (Ривенделле)», — писал Толкин в «Незавершенных преданиях».

Ривенделл, расположенный в Мглистых горах, оставался под контролем Элронда вплоть до Третьей Эпохи — именно там состоялась первая встреча Фродо и будущего Братства с целью решить судьбу Единого Кольца

В то же время в сериале «Властелин колец» название Ривенделл так и не прозвучало, так что придется дождаться продолжения, чтобы получить подтверждение. Тогда как некоторые тайны шоураннеры таки открыли в конце второго сезона — в частности в том, что касается личности Незнакомца и, вероятно, Темного Колдуна.