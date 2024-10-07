Сериал «Властелин колец»: исполнитель роли Саурона объясняет финал второго сезона и рассказывает о третьем

В сериале «Властелин колец: Кольца власти» перед Сауроном открылись новые возможности. Актер Чарли Уикерс объяснил финал второго сезона и рассказал о своем персонаже в третьем.

Саурон победил в Эрегионе, покорил орков и получил девять Колец. Но у Темного Лорда впереди еще много работы по порабощению Средиземья. Последние кадры Саурона в третьем сезоне интригуют. В образе Аннатара он обдумывает следующий шаг и то, что сделала Галадриэль. Показательно, что он также целенаправленно сжимает молот Фаэнора.

Сайт GamesRadar спросил Чарли Уикерса, что происходило в голове Саурона во время последней сцены расставания. Как и следовало ожидать, Единственный перстень есть в его мыслях:

«Это маленький интересный образ, который вы нашли, не так ли? Я думаю, что это частично размышления, а частично ожидание Саурона. Я думаю, что он, вероятно, думает о предсмертных словах Келебримбора, обращенных к нему. Я думаю, они оставили след в Сауроне. Ввин помнит этого человека, которого он чрезвычайно уважает с точки зрения творчества, но также, глядя вперед, он все еще намеревается сделать больше перстней — и Один особенный. Возможно, молот является символом его будущих планов».

Саурон не забывает и о Галадриэль. Их мистическая связь никуда не денется и в дальнейшем.

«Я думаю, что присутствие все еще будет. Я думаю, что это было противостояние. Но, как вы видите в книгах «Властелин колец», он все еще присутствует в ее сознании. Пока этот сериал продолжается, они олицетворяют силы добра и зла.Эта связь будет продолжаться на протяжении всего шоу. Еще не все закончилось», — говорит Уикерс.

Те, кто хотя бы немного знают мир Джона Р. Р. Толкина, знают и то, что планы Темного Лорда сбудутся. Но сбудутся и последние слова Кэлебримбора.

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Источник: GamesRadar