«У Толкина нет канона»: «разоблачение» Незнакомца в сериале «Властелин колец» не нарушило историю Средиземья (эксперт-толкинист)

Насыщенный событиями финал второго сезона сериала «Властелин колец», ожидаемо, вызвал волну недовольства со стороны преданных фанов мира Толкина — в частности в том, что касается раскрытия одного из ключевых персонажей.

Предупреждение: в статье содержатся спойлеры к 8 эпизоду 2 сезона сериала «Властелин колец».

Речь идет в частности о Незнакомце, который, как и предполагали многие зрители, оказался Гэндальфом (одна из стуров назвала его «Гранд Эльфом», в конце концов развеяв все сомнения относительно личности).

Интересно, что по Толкину Гэндальф на момент событий сериала «Кольца власти», во Вторую эпоху, еще даже не прибыл в Средиземье — но некоторые эксперты-толкинисты считают, что это на самом деле никоим образом не нарушает историю, поскольку «канона у Толкина не было».

Здесь следует отметить, что к высказываниям Олсена довольно противоречиво относятся в сети, называя «самопровозглашенным профессором-толкинистом». Однако его интервью ретвитнули на официальную страницу сериала «Кольца власти», так что создатели, похоже, вполне согласны с мнением эксперта.

He’s come to spread hope to Middle-earth. The Tolkien Professor and Varking dive deep into Tolkien’s lore on Gandalf. pic.twitter.com/vR0twBBM6C

— The Lord of the Rings on Prime (@TheRingsofPower) October 3, 2024