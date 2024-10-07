«У Толкина нет канона»: «разоблачение» Незнакомца в сериале «Властелин колец» не нарушило историю Средиземья (эксперт-толкинист)

Насыщенный событиями финал второго сезона сериала «Властелин колец», ожидаемо, вызвал волну недовольства со стороны преданных фанов мира Толкина — в частности в том, что касается раскрытия одного из ключевых персонажей.

Предупреждение: в статье содержатся спойлеры к 8 эпизоду 2 сезона сериала «Властелин колец».

Речь идет в частности о Незнакомце, который, как и предполагали многие зрители, оказался Гэндальфом (одна из стуров назвала его «Гранд Эльфом», в конце концов развеяв все сомнения относительно личности).

Интересно, что по Толкину Гэндальф на момент событий сериала «Кольца власти», во Вторую эпоху, еще даже не прибыл в Средиземье — но некоторые эксперты-толкинисты считают, что это на самом деле никоим образом не нарушает историю, поскольку «канона у Толкина не было».

«Во-первых, нужно уточнить, что на самом деле нет такого понятия как канон у Толкина», — говорит в интервью д-р Кори Олсен, президент Signum University. «Идеи Толкина постоянно развивались. По тексту «Властелина колец» мы знаем, что Гэндальф с другими Истари прибыл примерно в 1000 году Третьей эпохи. Однако в последние годы писатель рассматривал возможность того, что Гэндальф или другие волшебники прибыли во Вторую эпоху, чтобы принять участие в войнах Колец Силы».

Здесь следует отметить, что к высказываниям Олсена довольно противоречиво относятся в сети, называя «самопровозглашенным профессором-толкинистом». Однако его интервью ретвитнули на официальную страницу сериала «Кольца власти», так что создатели, похоже, вполне согласны с мнением эксперта.

He’s come to spread hope to Middle-earth. The Tolkien Professor and Varking dive deep into Tolkien’s lore on Gandalf. pic.twitter.com/vR0twBBM6C — The Lord of the Rings on Prime (@TheRingsofPower) October 3, 2024

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Напомним, что сериал «Кольца власти», адаптированный по серии книг Дж. Р. Р. Толкина и созданный Патриком Маккеем и Джоном Пейном. События разворачиваются за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина Колец» — во Вторую Эпоху, когда Саурон вместе с эльфами создал Кольца Власти, а затем выковал Единое Кольцо, чтобы тайно управлять остальными. Закончилась эпоха битвой Последнего союза, которая показана в прологе к трилогии Питера Джексона (с тем самым моментом, когда Исильдур срезает кольцо с руки Саурона вместе с пальцем — мечом Нарсилом, который нам также показали в финальном эпизоде).

Согласно отчету Amazon второй сезон сериала посмотрели 55 млн зрителей за месяц, однако темпы роста аудитории значительно отстают от показателей первого (премьерный эпизод первого сезона за сутки посмотрели 25 миллионов зрителей).