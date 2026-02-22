Сериал "Во все тяжкие" потерял свой 13-летний рекорд на IMDb из-за фанов "Рыцаря семи королевств"

В телевизионном ландшафте произошло нечто странное — то, чего не видели в течение полных 13 лет на IMDB. С тех пор как в 2013 году вышел «Озимандиас», известный эпизод финального сезона «Во все тяжкие», он был единственным шоу на всем сервисе с оценкой 10/10 на IMDB среди сотен тысяч других. Теперь это изменилось.





На этой неделе «Озимандиас» впервые имеет 9,9/10. Его даже не опустили на #2, а на #9, поскольку, вероятно, IMDB учитывает малые десятичные значения — 9,981, 9,973 и так далее — чтобы вычислить порядок рейтинга. «Озимандиас» имеет наибольшее общее количество оценок среди всех эпизодов с 9,9 — 304 000. Теперь новый #1 — финал сериала «Шесть футов под землей» с оценкой 9,9 только от 16 000 пользователей. Второе место занимает «БоДжек Головоногий», а третье — «Винланд Сага». Впечатляющий список.

Это трудно полностью доказать, но это почти слишком большая случайность, чтобы это не имело никакого отношения к выходу пятого эпизода «Рыцарь Семи Королевств». Его назвали одним из лучших во всей вселенной «Игры престолов» — на одном уровне только с четырьмя другими эпизодами «Игры престолов». Его оценка 9,8/10 сравнивает его со многими другими эпизодами и технически выводит в топ-20 IMDB. Топ-3, если считать 10 и все 9,9 как ничьи.

Похоже, что произошло небольшое противостояние «review-bombing» между фанатами «Во все тяжкие», которые якобы занижали оценки «Рыцаря семи королевств», чтобы «Озимандиас» сохранил свою первую позицию, и фанатами «Игра престолов». На короткий момент «Рыцарь семи королевств» имел 10/10, прежде чем снизиться до 9,9, а затем до 9,8. Идея в том, что некоторые не хотели, чтобы он делил эту корону с «Во все тяжкие», но затем в «Ответной игре» достаточное количество фанатов «Рыцарь семи королевств» поставила «Озимандиас» низкие оценки, чтобы снизить его до 9,9 и уничтожить его 13-летний рекорд 10/10. Не нужно было бы много, чтобы сдвинуть средний балл 10/10 с места, учитывая то, как сложно его поддерживать. Также не имеет смысла, что вдруг куча людей посмотрела «Озимандиас» и решила, что он не так хорош, как считалось все остальные 13 лет назад.





Это был довольно сумасшедший год для телевидения, ведь мы также увидели, как пятый эпизод хоккейного романса «Ожесточенное соперничество» — «Я поверю во все» — получил оценку 9,9/10, и сейчас он занимает 12 место в списке за все время. Похоже, никакой подобной войны против «Озимандиас» там не велось, но фанатов «Игры престолов» значительно больше, и я бы утверждал, что они более склонны к такой кампании.

Примечательно видеть, как 13-летний рекорд был потерян из-за подобного соперничества. Сможет ли «Рыцарь Семи Королевств» подняться еще выше теперь — большой вопрос. Случай подчеркивает влияние фанатских кампаний на рейтинги в современной цифровой среде и напоминает, что даже классические шедевры не застрахованы от колебаний в общественной оценке. События вокруг «Рыцаря семи королевств» и «Озимандиас» демонстрируют, насколько быстро может меняться телевизионный ландшафт под влиянием активного взаимодействия аудитории.

Источник: Forbes