Ждите дракона: HBO выпустил второй эпизод "Рыцаря семи королевств" и показал трейлер следующего

На HBO вышел второй эпизод «Рыцаря семи королевств» — сериала-приквела «Игры престолов», который возвращает нас в Вестерос и повествует о приключениях рыцаря Дунка и его оруженосца Эгга.

Новый эпизод длится еще меньше предшественника (33 минуты по сравнению с 41), однако вводит в историю новых ключевых персонажей — братьев Таргариенов, в дополнение к представленному в премьере главного дуэту и Лайонелю Баратеону.

В настоящее время второй эпизод «Рыцаря семи королевств» имеет оценку в 8,7 из 10 на IMDb — аналогичную первой. Если же взглянуть на отзывы Rotten Tomatoes, то новый сериал побил рекорд по рейтингу первого сезона во франшизе с 95% «свежести», что выше «Игры престолов» и «Дома дракона». Премьера также вошла в топ-3 по просмотрам в истории HBO Max.

Одновременно с релизом HBO обнародовал превью к третьему эпизоду, где наконец стартует рыцарский турнир, а главные герои встречаются с драконом. Неожиданно, как для мира, который давно не видел этих чудных существ (до рождения драконов Дейенерис из окаменевших яиц еще должно пройти около 100 лет). Однако объяснение довольно простое: дракон не настоящий, это просто неплохо выполненный манекен, который извергает огонь.

Сейчас официально посмотреть первые два эпизода на украинском языке можно на HBO и Megogo, выход третьего запланирован на следующее воскресенье.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

График выхода эпизодов «Рыцаря семи королевств»

1 эпизод — 18 января

2 эпизод — 25 января

3 эпизод — 1 февраля

4 эпизод — 8 февраля

5 эпизод — 15 февраля

6 эпизод — 22 февраля

«Рыцарь семи королевств» официально продлили на второй сезон. Третий сезон «Дома дракона» ожидаем к релизу в начале лета, тогда как в разработке HBO сейчас находится еще 5-6 спинофов «Игры престолов», в том числе и продолжения. Одно из таких включает ранее отмененный и переосмысленный сериал о Джоне Сноу, который якобы переставит в центр сюжета Арью Старк.