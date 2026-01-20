"Що це? Звідки воно взялося?": Джордж Р. Р. Мартін був шокований "туалетною" сценою на початку "Лицаря сімох королівств"

Пітер Клеффі в ролі Дунка в серіалі "Лицар сімох королівств". Зображення: HBO

Виявляється, суперечлива сцена з туалетом в першому епізоді “Лицаря сімох королівств” шокувала не лише глядачів, а й самого Джорджа Р. Р. Мартіна.

У статті присутні спойлери до першого епізоду “Лицаря сімох королівств”.

Звісно, світ “Гри престолів” відомий своїми відвертими сценами, але “Лицар сімох королівств” обійшов попередників і шокував глядачів вже у перші хвилини дебютного епізоду. Серіал починається з того, як Дунк (Пітер Клеффі) ховає свого наставника сера Арлана з Пеннітрі (Денні Вебб) і роздумує про те, як йому продовжувати своє життя. В якийсь момент він вирішує взяти участь в лицарському турнірі, тоді ж — починає звучати культова музика з заставки “Гри престолів”. Утім, щойно фани поринають в ностальгію, як звук переривають сценою дефекації Дунка. Так, це серіал не про королів та королев, а простий люд і усі їхні незручності життя, як і анонсував шоуранер Айра Паркер, але багато хто сприйняв “жарт”, як доволі різкий. Щобільше, такої думки початково був і сам автор Джордж Р. Р. Мартін.

“Так, це було дещо несподівано”, — сказав письменник в інтерв’ю The Hollywood Reporter. “Не те щоб мої персонажі не мали лайна, але зазвичай я не пишу про це багато. Коли я побачив чорновий варіант, то написав Паркеру: “Що це? Звідки воно взялося? Не знаю, чи потрібно нам справді це лайно. Але Айрі сподобався момент з якихось причин”.

Сам Паркер заперечує, що сцена є виявом неповаги до оригінального шоу.

“В сценарії написано: “Дунк чує в голові тему героя” і вона необов’язково мала бути піснею з “Гри престолів” в той момент. Він мав почути заклик, коли вирішує зробити щось дійсно складне. Але потім реальність і страх збурюють його нутрощі. Він ще не герой, розумієте? Він нервовий хлопець з нервовим шлунком, як і я”.

Шоуранер додає, що це не останній раз, коли тема з “Гри престолів” прозвучить у шоу. Однак глядачі мають бути спокійними, бо в майбутньому цей особливий момент помістять в інакший контекст. Хоча доведеться зачекати: події на початку розгортатимуться повільно.

“Можливість зробити 6 епізодів, тривалістю від 30 до 40 хвилин, була ідеальною”, — додає Паркер. “Це означає, що нам не довелося розтягувати історію. Ми могли зробити точну адаптацію — чого, очевидно, дуже хотів Джордж і я, бо є великим шанувальником новел. Таким чином те, що ми додали, не здається стороннім, а лише доповнює історію так, як зробив би це сам Мартін, якби писав романи, а не 80-сторінкові самородки”.

Про успіх шоу говорити зарано, але перші оцінки свідчать, що творці “Лицаря сімох королівств” взяли правильний напрямок: 88% від критиків та 80% від глядачів на Rotten Tomatoes. Судячи з рецензій, серіал сприймається легко, більшість жартів здаються доречними, а хімія між персонажами присутня — йдеться зокрема про взаємодію Дунка з Бовтуном / Еггом (Декстер Сол Анселл) та Лайонелем Баратеоном (Деніел Інгс).

Нові епізоди “Лицаря сімох королівств” виходитимуть по одному щотижня, в Україні їх офіційно можна подивитися на HBO та Megogo. Серіал вже подовжений на другий сезон, однак Мартін передав сценаристам ще 10-12 начерків про Дунка та Егга, тож за успішного сприйняття є шанси на довшу телевізійну історію.