HBO выпустит сразу два эпизода "Рыцаря семи королевств" на этой неделе

Катерина Левицкая

Редактор новостей

HBO обновила расписание «Рыцаря семи королевств»: третий и четвертый эпизоды выйдут с перерывом всего в 5 дней, а не в неделю. Изменения обусловлены финалом «Супербоула», который уже традиционно «подвигает» выпуски различных шоу.


Согласно обновленному расписанию, 3 и 4 эпизоды «Рыцаря семи королевств» выйдут 1 и 6 февраля соответственно. В Украине они всегда доступны днем позже (в этой ситуации 2 и 7 февраля), поэтому фактически «вписываются» в одну неделю. Третью серию можно посмотреть уже сегодня в официальной украинской озвучке на HBO и Megogo.


«Рыцарь семи королевств» экранизирует серию новелл Джорджа Р.Р. Мартина, повествующих о приключениях рыцаря Дунка и его оруженосца Эгга. События происходят в мире, где уже не существует драконов, а до рождения тройки воспитанников Дейенерис из окаменевших яиц должно еще пройти около 100 лет. Однако, по крайней мере намек на былое величие фэнтезийных существ в сериале будет, как и гарантированное присутствие семьи Таргариенов.

В отличие от «Игры престолов» или «Дома дракона» события «Рыцаря семи королевств» ограничены одной локацией, поскольку сериал получил скромный бюджет. Однако шоу уже превзошло предшественников по стартовым оценкам и имеет шанс на выпуск 8-10 сезонов. Второй уже снимают, а его релиз ждем в следующем году.

«Рыцарь семи королевств» вошел в тройку лучших сериалов HBO Max: 6,7 млн зрителей за 3 дня

