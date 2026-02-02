HBO выпустит сразу два эпизода "Рыцаря семи королевств" на этой неделе

HBO обновила расписание «Рыцаря семи королевств»: третий и четвертый эпизоды выйдут с перерывом всего в 5 дней, а не в неделю. Изменения обусловлены финалом «Супербоула», который уже традиционно «подвигает» выпуски различных шоу.





Согласно обновленному расписанию, 3 и 4 эпизоды «Рыцаря семи королевств» выйдут 1 и 6 февраля соответственно. В Украине они всегда доступны днем позже (в этой ситуации 2 и 7 февраля), поэтому фактически «вписываются» в одну неделю. Третью серию можно посмотреть уже сегодня в официальной украинской озвучке на HBO и Megogo.

Episode 4 of ‘A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS’ will premiere early on HBO Max on February 6 due to the Super Bowl Read our review: https://t.co/uPp2Gas2Z3 pic.twitter.com/2c63ZryyTI — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 2, 2026





«Рыцарь семи королевств» экранизирует серию новелл Джорджа Р.Р. Мартина, повествующих о приключениях рыцаря Дунка и его оруженосца Эгга. События происходят в мире, где уже не существует драконов, а до рождения тройки воспитанников Дейенерис из окаменевших яиц должно еще пройти около 100 лет. Однако, по крайней мере намек на былое величие фэнтезийных существ в сериале будет, как и гарантированное присутствие семьи Таргариенов.

В отличие от «Игры престолов» или «Дома дракона» события «Рыцаря семи королевств» ограничены одной локацией, поскольку сериал получил скромный бюджет. Однако шоу уже превзошло предшественников по стартовым оценкам и имеет шанс на выпуск 8-10 сезонов. Второй уже снимают, а его релиз ждем в следующем году.