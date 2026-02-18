Джордж Мартин хотел, чтобы "Рыцарь семи королевств" был 2-часовым фильмом

«Рыцарь семи королевств» продолжает прокладывать свой путь, как один из самых высоко оцененных сериалов во вселенной «Игры престолов». Однако, негативные отзывы есть и довольно часто они касаются продолжительности проекта.





На выходе шоу в первом сезоне получило 6 эпизодов по 30-40 минут, что довольно нетипично для проекта такого масштаба. Оказывается на этом настояли именно в HBO, тогда как оригинальный автор Джордж Р. Р. Мартин предпочел бы увидеть историю в 2-часовом фильме, который, кажется, был бы более оправдан на фоне ограниченного формата самих новелл.

«Джордж предпочел бы двухчасовой фильм», — рассказывает шоураннер Айра Паркер. «Но HBO, когда обратились ко мне с предложением, были склонны к формату и продолжительности, которые мы в итоге и использовали».

Пятый эпизод сериала «Рыцарь семи королевств», который побил рекорд по оценкам во франшизе, стал одним из самых длительных. И очень кровавым. Кроме флешбеков из прошлого Дунка, нам показали его жестокий бой с принцем Эйрионом Таргариеном в рамках «Испытания семерых».

Несмотря на то, что работа Мартина в настоящее время включает всего три новеллы о приключениях Дунка и Эгга, шоураннеры, учитывая восприятие первого сезона, настроены на долгосрочные продолжения. Писатель якобы передал создателям уже несколько новых набросков, а сам Паркер рассматривает съемки 8-10 сезонов, вторая половина которых сосредоточится на «взрослых персонажах». При этом, если идея будет воплощена в реальность, между сезонами планируют выдержать большую паузу, чтобы привлечь тех же актеров — Декстера Сола Анселла и Питера Клеффи — чтобы они соответствовали возрасту своих героев на экране.





Напомним, что шестой и финальный эпизод «Рыцаря семи королевств» выйдет 22 февраля (тизер можно посмотреть ниже). Третий сезон «Дома дракона» ожидаем к релизу в начале лета, тогда как в разработке HBO сейчас находится еще 5-6 спинофов «Игры престолов», включая продолжения. Одно из таких переосмысливает ранее отмененный сериал о Джоне Сноу, который якобы переставит в центр сюжета Арью Старк.