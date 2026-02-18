tradfi
Новости Кино 18.02.2026 comment views icon

Джордж Мартин хотел, чтобы "Рыцарь семи королевств" был 2-часовым фильмом

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Джордж Мартін хотів, щоб "Лицар сімох королівств" був 2-годинним фільмом

«Рыцарь семи королевств» продолжает прокладывать свой путь, как один из самых высоко оцененных сериалов во вселенной «Игры престолов». Однако, негативные отзывы есть и довольно часто они касаются продолжительности проекта.


На выходе шоу в первом сезоне получило 6 эпизодов по 30-40 минут, что довольно нетипично для проекта такого масштаба. Оказывается на этом настояли именно в HBO, тогда как оригинальный автор Джордж Р. Р. Мартин предпочел бы увидеть историю в 2-часовом фильме, который, кажется, был бы более оправдан на фоне ограниченного формата самих новелл.

«Джордж предпочел бы двухчасовой фильм», — рассказывает шоураннер Айра Паркер. «Но HBO, когда обратились ко мне с предложением, были склонны к формату и продолжительности, которые мы в итоге и использовали».

Пятый эпизод сериала «Рыцарь семи королевств», который побил рекорд по оценкам во франшизе, стал одним из самых длительных. И очень кровавым. Кроме флешбеков из прошлого Дунка, нам показали его жестокий бой с принцем Эйрионом Таргариеном в рамках «Испытания семерых».

Несмотря на то, что работа Мартина в настоящее время включает всего три новеллы о приключениях Дунка и Эгга, шоураннеры, учитывая восприятие первого сезона, настроены на долгосрочные продолжения. Писатель якобы передал создателям уже несколько новых набросков, а сам Паркер рассматривает съемки 8-10 сезонов, вторая половина которых сосредоточится на «взрослых персонажах». При этом, если идея будет воплощена в реальность, между сезонами планируют выдержать большую паузу, чтобы привлечь тех же актеров — Декстера Сола Анселла и Питера Клеффи — чтобы они соответствовали возрасту своих героев на экране.


Напомним, что шестой и финальный эпизод «Рыцаря семи королевств» выйдет 22 февраля (тизер можно посмотреть ниже). Третий сезон «Дома дракона» ожидаем к релизу в начале лета, тогда как в разработке HBO сейчас находится еще 5-6 спинофов «Игры престолов», включая продолжения. Одно из таких переосмысливает ранее отмененный сериал о Джоне Сноу, который якобы переставит в центр сюжета Арью Старк.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Ждите дракона: HBO выпустил второй эпизод "Рыцаря семи королевств" и показал трейлер следующего
Новая "Игра престолов": Apple снимет фэнтези-сериал по книгам Брэндона Сандерсона
PC Gamer посчитал, как вырос уровень персонажей "Фолаут" после 2 сезона: Люси "прибавила" на убийствах, Гуль — в нуле
Первый сезон "Рыцаря семи королевств" обошел по рейтингу "Игру престолов" и "Дом дракона" с 95% на Rotten Tomatoes
У шоураннера сериала "Рыцарь семи королевств" есть план на 8-10 сезонов: половина с "маленьким" Эггом и события через 10 лет
Hollywood Reporter: HBO работает над продолжением "Игры престолов" с участием Арьи Старк
Безупречные отдыхают: третий сезон "Дома дракона" покажет самые "крутые" войска "Игры престолов"
Софи Тернер говорит, что была единственной актрисой "Игры престолов", которую удовлетворил финал
Лучше всех серий "Дома дракона": 4-й эпизод "Рыцаря семи королевств" получил рекордные 9.7/10 на IMDb
Босс HBO сомневается, что сериал "Одни из нас" получит 4 сезон
"Больше никаких драконов": Эмилия Кларк говорит, что покончила с фэнтези после "Игры престолов"
Netflix выпустил немецкую версию "Мистер и миссис Смит": детективный сериал о шпионах со звездой "Тьмы"
Все о Векне: на Netflix выйдет спектакль "Очень странные дела. Первая тень"
На HBO состоялась премьера "Рыцаря семи королевств" — приквела "Игры престолов" о Дунке и Эгге
В первом сезоне сериала "Гарри Поттер" будет только голос Волан-де-Морта, — инсайдер
Apple TV выкупила права на "Разделение": сериал получит +2 сезона
От создателей "Одни из нас": HBO анонсировала сериал по Baldur's Gate 3
Сериал "Гарри Поттер" выйдет за пределы книг, а Драко Малфой больше не будет "двумерным"
"Рыцарь семи королевств" вошел в тройку лучших сериалов HBO Max: 6,7 млн зрителей за 3 дня
"Что это? Откуда оно взялось?": Джордж Р. Р. Мартин был шокирован "туалетной" сценой в начале "Рыцаря семи королевств"
Джордж Р. Р. Мартин передал сценаристам "Рыцаря семи королевств" наброски 12 новых историй о Дунке и Эгге
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить