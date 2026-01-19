Новости Кино 19.01.2026 comment views icon

На HBO состоялась премьера "Рыцаря семи королевств" — приквела "Игры престолов" о Дунке и Эгге

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

На HBO відбулась премʼєра "Лицаря сімох королівств" — приквелу "Гри престолів" про Дунка та Егга

С сегодняшнего дня на HBO и Megogo транслируется первый эпизод «Рыцаря семи королевств» — сериала, действие которого разворачивается за столетие до «Игры престолов».

Сюжет и оценки

Сериал основан на новеллах Джорджа Р. Р. Мартина о приключениях рыцаря Дунка и его оруженосца Эгга, которые блуждают по Вестеросу примерно за столетие до «Игры престолов». Основным событием первого сезона становится турнир в Эшфорд-Медоу, где дуэт встречает нескольких Таргариенов, кукольницу Тансел и предка Баратеонов. Главные роли взяли на себя Питер Клеффи и Декстер Сол Анселл.

Ще більше Вестеросу: HBO подовжила "Дім дракона" на 4-й сезон, а "Лицар сімох королівств" на 2-й

По словам шоураннера Айры Паркера, в отличие от «Игры престолов» и «Дома дракона», драма из шести эпизодов сосредотачивается на жизни низшего класса Вестероса и повествует о средневековых рыцарях, наряду с «оружейниками, актерами, поварихами и проститутками».

За 100 років до "Гри престолів": вийшов фінальний трейлер серіалу "Лицар сімох королівств", реліз — 18 січня

На данный момент шоу имеет рейтинг 87% на Rotten Tomatoes, а в рецензиях критики отмечают «Рыцаря семи королевств» как веселую и душевную историю с интересными персонажами.

За 100 років до "Гри престолів": вийшов фінальний трейлер серіалу "Лицар сімох королівств", реліз — 18 січня

Где смотреть?

В Украине посмотреть сериал можно на HBO и Megogo — доступна украинская озвучка. Первый эпизод длится чуть больше 40 минут, остальные из в целом шести имеют подобный хронометраж и будут выходить в дальнейшем раз в неделю.

Спецпроекты
Планувальник задач із календарем: як візуальне планування підвищує ефективність команди
Як малому бізнесу збільшити продажі та вижити у 2026 році? Приклади та інструменти, що допоможуть
  • 1 эпизод — 18 января
  • 2 эпизод — 25 января
  • 3 эпизод — 1 февраля
  • 4 эпизод — 8 февраля
  • 5 эпизод — 15 февраля
  • 6 эпизод — 22 февраля

За 100 років до "Гри престолів": вийшов фінальний трейлер серіалу "Лицар сімох королівств", реліз — 18 січня

Будет ли продолжение?

«Рыцарь семи королевств» официально продлили на второй сезон. Однако шоураннеры намекали, что при хорошем восприятии сериал может получить дополнительные продолжения. Тем более Мартин передал им 10-12 набросков к новым историям Дунка и Эгга, поэтому в перспективе шоу по продолжительности может еще превзойти предшественников.

Другой приквел, «Дом дракона», стартует с третьим сезоном в начале лета, тогда как в разработке HBO еще 5-6 спинофов «Игры престолов», включая продолжения. Одно из таких включает ранее отмененный и переосмысленный сериал о Джоне Сноу, который якобы переставит в центр сюжета Арью Старк.

Трейлер

Популярные новости

arrow left
arrow right
На Apple TV завершился сериал "Плюрибус": все 9 эпизодов доступны для просмотра
Тодд Говард назвал любимую фракцию Fallout и рассказал, как коронная фраза игры едва не исчезла из сериала
Netflix продлил сериал-выживач "До последнего самурая" на 2-й сезон
Лучше "Разделения" и "Теда Лассо": сериал "Плюрибус" стал самым популярным в истории Apple TV
За 100 лет до "Игры престолов": вышел финальный трейлер сериала "Рыцарь семи королевств", релиз — 18 января
Второй сезон "Фоллаут" удвоил популярность игр Bethesda в Steam
С тем же юмором и жестокостью: сериал "Пацаны" анонсировал собственную видеоигру
Рейтинг сериала "Очень странные дела" обвалился на 5 сезоне: 58% на Rotten Tomatoes и антирекорд с 5,9 балла на IMDb
Софи Тернер говорит, что была единственной актрисой "Игры престолов", которую удовлетворил финал
Элла Пернелл из сериала "Фоллаут" ответила, возможен ли роман между Люси и Гулем
IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы 2025 года: лидируют "Супермен" и "Белый лотос"
"Сезон испорчен": создатель Fallout говорит, что "Очень странные дела" допустили "критическую" ошибку в правилах Dungeons & Dragons
На Netflix вышел финальний сезон "Очень странных дел" — стриминг упал от "нашествия" зрителей
Создатели "Очень странных дел" о "старении" актерского состава: "Не критично, единственная проблема — голоса"
Джордж Мартин: "В разработке 5-6 спинофов "Игры престолов" — не только приквелы, но и продолжения"
"Больше никаких драконов": Эмилия Кларк говорит, что покончила с фэнтези после "Игры престолов"
На Netflix вышел второй том "Очень странных дел" с 3 новыми эпизодами
Создатели "Очень странных дел" назвали 4 эпизода, которые стоит пересмотреть перед новым сезоном
"Канон — это то, что происходит в шоу": создатели "Фоллаут" объяснили, почему во 2 сезоне не будет финала "в стиле New Vegas"
Создатель сериала "Плюрибус" раскрыл оригинальный финал для Кэрол и Манусоса
Hollywood Reporter: HBO работает над продолжением "Игры престолов" с участием Арьи Старк
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить