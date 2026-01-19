На HBO состоялась премьера "Рыцаря семи королевств" — приквела "Игры престолов" о Дунке и Эгге

С сегодняшнего дня на HBO и Megogo транслируется первый эпизод «Рыцаря семи королевств» — сериала, действие которого разворачивается за столетие до «Игры престолов».

Сюжет и оценки

Сериал основан на новеллах Джорджа Р. Р. Мартина о приключениях рыцаря Дунка и его оруженосца Эгга, которые блуждают по Вестеросу примерно за столетие до «Игры престолов». Основным событием первого сезона становится турнир в Эшфорд-Медоу, где дуэт встречает нескольких Таргариенов, кукольницу Тансел и предка Баратеонов. Главные роли взяли на себя Питер Клеффи и Декстер Сол Анселл.

По словам шоураннера Айры Паркера, в отличие от «Игры престолов» и «Дома дракона», драма из шести эпизодов сосредотачивается на жизни низшего класса Вестероса и повествует о средневековых рыцарях, наряду с «оружейниками, актерами, поварихами и проститутками».

На данный момент шоу имеет рейтинг 87% на Rotten Tomatoes, а в рецензиях критики отмечают «Рыцаря семи королевств» как веселую и душевную историю с интересными персонажами.

Где смотреть?

В Украине посмотреть сериал можно на HBO и Megogo — доступна украинская озвучка. Первый эпизод длится чуть больше 40 минут, остальные из в целом шести имеют подобный хронометраж и будут выходить в дальнейшем раз в неделю.

1 эпизод — 18 января

2 эпизод — 25 января

3 эпизод — 1 февраля

4 эпизод — 8 февраля

5 эпизод — 15 февраля

6 эпизод — 22 февраля

Будет ли продолжение?

«Рыцарь семи королевств» официально продлили на второй сезон. Однако шоураннеры намекали, что при хорошем восприятии сериал может получить дополнительные продолжения. Тем более Мартин передал им 10-12 набросков к новым историям Дунка и Эгга, поэтому в перспективе шоу по продолжительности может еще превзойти предшественников.

Другой приквел, «Дом дракона», стартует с третьим сезоном в начале лета, тогда как в разработке HBO еще 5-6 спинофов «Игры престолов», включая продолжения. Одно из таких включает ранее отмененный и переосмысленный сериал о Джоне Сноу, который якобы переставит в центр сюжета Арью Старк.

Трейлер