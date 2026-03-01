Серия Xiaomi 17 — теперь официально: с Snapdragon 8 Elite Gen 5 и тройной камерой Leica 50 МП

Вчера Xiaomi запустила Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra на глобальных рынках. Xiaomi 17 Ultra имеет 200-МП камеру с переменным зумом и 1-дюймовый основной сенсор. Стандартный Xiaomi 17 — компактный флагман с большой батареей. Дополнительно были представлены планшет, наушники, часы и сопутствующие аксессуары.





Xiaomi представила серию Xiaomi 17 в Китае в прошлом году, но остальному миру пришлось подождать глобального запуска. Оба телефона имеют ряд общих функций. Это процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, беспроводная зарядка 50 Вт, защита IP68, 50-МП фронтальная камера f/2.2, ультразвуковой сканер отпечатков в дисплее и оболочка HyperOS 3.

Xiaomi 17 Ultra: новый король камер?

Смартфоны Ultra от Xiaomi обычно получают отличное камерное оборудование, и Xiaomi 17 Ultra не исключение. Ожидается 50-МП основная камера с 1-дюймовым сенсором (Light Fusion 1050L, LOFIC), 50-МП ультраширокая камера (ISOCELL JN5) и 200-МП телефото c переменным зумом (ISOCELL HPE). Мы уже видели телефото с переменным зумом ранее, но это первый случай, когда такой модуль совмещен с 200-МП сенсором.

Телефото Xiaomi 17 Ultra обеспечивает оптический зум от 75 мм до 100 мм (3,1х до 4,1х). Это не такой широкий диапазон оптического зума, как у Sony Xperia 1 VII (3,5х до 7,1х), но позволяет Xiaomi отказаться от давнего 3х 50-МП модуля. Кроме того, Xiaomi обещает 17,2х без потерь качества при зуммировании. Среди других функций камеры: видео 4K/120fps с Dolby Vision HDR, 8K/30fps и 4K/120fps по стандарту ACES.

В остальном Xiaomi 17 Ultra получил 6,9-дюймовый OLED-экран 120 Гц (разрешение 2608х1200, LTPO, стекло Shield Glass 3.0), проводную зарядку 90 Вт, беспроводную 50 Вт и батарею 6000 мА-ч. Последняя меньше, чем у китайской версии (6800 мА-ч). Xiaomi также выводит на глобальный рынок Leica-издание Xiaomi 17 Ultra. Полное название — Leica Leitzphone powered by Xiaomi, и он имеет вращающийся диск вокруг камер для управления зумом.





Xiaomi 17: меньший (но не маленький) флагман

Стандартный Xiaomi 17 явно не имеет всех возможностей Ultra, но это все еще компактный флагман с премиальным дизайном. Ожидайте 6,3-дюймовый OLED-экран (2656х1220, LTPO), проводную зарядку 100 Вт через USB-PD PPS, беспроводную 50 Вт и батарею 6330 мА-ч. Опять же, это меньше, чем у китайской версии (7000 мА-ч). Тем не менее, глобальная модель имеет немного большую батарею, чем Xiaomi 17 Ultra.

Камеры здесь без серьезных улучшений: три 50-МП модуля, подобные Xiaomi 15. На самом деле есть два ухудшения. 50-МП основной сенсор (1/1,3″) имеет немного более узкую диафрагму f/1.7 по сравнению с f/1.6 у Xiaomi 15. Также ультраширокая камера изменилась с f/2.2 на f/2.4. К счастью, 50-МП модуль с зумом 2,6х остался без изменений. Xiaomi также заменила 32-МП фронтальную камеру на 50-МП модуль f/2.2.

Серия Xiaomi 17: цены и доступность

Xiaomi 17 стартует с €999 ($1181) за базовую версию 256 ГБ. Доступные цвета: черный, зеленый Venture, розовый Alpine и голубой Ice. Хотите Xiaomi 17 Ultra? Тогда придется заплатить €1499 ($1771) за базовую версию 512 ГБ. Ultra доступен в черном, белом и зеленом Starlit. Leica Leitzphone powered by Xiaomi стоит €1999 ($2362) за единственную версию 1 ТБ.

Планшеты Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro оснащены 11,2-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3.2K (3200 × 2136) и соотношением сторон 3:2. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления 144 Гц, пиковую яркость 800 нит, 12-битную глубину цвета, Dolby Vision, HDR10 и работу с мокрым прикосновением. Xiaomi Pad 8 работает на Snapdragon 8s Gen 4 (4 нм) с памятью LPDDR5X, тогда как Pad 8 Pro получил Snapdragon 8 Elite (3 нм) и более быструю LPDDR5T. Обе модели поддерживают до 12 ГБ ОЗУ и хранилище UFS 3.1 (128 ГБ) или UFS 4.1 (256/512 ГБ). Емкость батареи 9200 мА-ч.

Наушники Xiaomi Redmi Buds 8 Pro

Наушники вышли на глобальный рынок с ANC 55 дБ, LDAC и пространственным звуком Xiaomi представила Redmi Buds 8 Pro на MWC 2026. Наушники заменяют Buds 6 Pro и занимают позицию выше будущих Buds 8 Active в линейке. Поддерживается Dolby Audio, пространственный звук с отслеживанием движения головы и беспроводной Hi-Res Audio через кодек LDAC. Активное шумоподавление достигает 55 дБ — на 20% лучше, чем у предыдущей модели.

Часы Xiaomi Watch 5

Часы работают на Wear OS 6 от Google, предоставляя доступ к основным сервисам: Google Calendar, Google Play и Google Maps. Поддерживается Google Wallet с NFC для бесконтактных платежей. Это первые часы Xiaomi со встроенным Google Gemini, который позволяет управлять задачами, получать информацию и пользоваться навигацией без смартфона. Управление возможно с помощью жестов на основе сенсоров EMG, IMU и PPG. Жесты позволяют отклонять звонки, выключать будильники, запускать тренировки, управлять камерой смартфона и открывать совместимые приложения. Система Xiaomi HyperConnect обеспечивает взаимодействие между устройствами и дистанционное управление через Xiaomi Smart Hub.

Источник: AndroidAuthority, GizmoChina