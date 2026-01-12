Новости Устройства 12.01.2026 comment views icon

Видео прототипа Xiaomi 17 Air — смартфон отменен из-за провала Apple

Вадим Карпусь

Эксперимент Apple, Samsung и других производителей смартфонов с запуском сверхтонких флагманов вроде iPhone Air і Galaxy S25 Edge оказался громким провалом. Слабые продажи заставили китайских конкурентов, в частности Xiaomi, свернуть разработку собственных аналогов, чтобы не повторить тот же сценарий. Впрочем, утечки все же показывают, каким могло быть такое устройство. На этот раз инсайдер обнародовал прототип Xiaomi 17 Air — смартфон с двойной основной камерой и рамкой, более тонкой, чем iPhone Air.

На платформе X известный информатор Ice Universe опубликовал видео с прототипом Xiaomi 17 Air, снятым со всех сторон. На кадрах видно, что толщина корпуса составляет всего 5,5 мм, и при этом смартфон имеет сразу две камеры на задней панели. Это резко контрастирует с iPhone Air, который обходится одним основным сенсором, компенсируя ограничения возможностями вычислительной фотографии. Дополнительная камера, как ни крути, дает более широкие возможности для съемки фото и видео.

Диагональ дисплея Xiaomi 17 Air составляет 6,59 дюйма. На задней панели заметен выраженный блок камер, а также четко видно расположение модуля беспроводной зарядки. По данным источника, смартфон планировали оснастить кремний-углеродной батареей. Такой тип аккумулятора часто используют в топовых китайских моделях, чтобы совместить тонкий корпус и большую емкость, чем у классических литий-ионных элементов.

Xiaomi давно имеет репутацию бренда, который активно заимствует дизайнерские решения Apple, поэтому сходство Xiaomi 17 Air с iPhone Air не выглядит неожиданностью. Вероятно, компания готовила и маркетинговую кампанию с акцентом на автономность, пытаясь показать превосходство над iPhone Air и Galaxy S25 Edge, а также конкурировать с линейкой iPhone 17.

В то же время ранее тест автономности продемонстрировал, насколько эффективной может быть программная оптимизация Apple. Xiaomi 17 Pro Max, который имеет аккумулятор на 55% большей емкости, чем iPhone 17 Pro Max, продержался лишь на 5 минут дольше. По словам инсайдера, сверхтонкие смартфоны вроде Xiaomi 17 Air могут вернуться позже, но сейчас производители сталкиваются с слишком большим количеством компромиссов ради дизайна — и рынок четко показал, что такие устройства продаются слабо.

Показательный пример — iPhone Air. Модель стартовала с хороших продаж в Китае, но уже через несколько недель спрос резко упал. Прогноз поставок снизили на один миллион единиц, а впоследствии Apple сократила и само производство.

Источник: wccftech

arrow left
arrow right
