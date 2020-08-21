Сеть кинотеатров Multiplex открыла первый в Киеве кинотеатр с панорамным 270-градусным экраном ScreenX

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Недавно мы рассказывали об открытии в Киеве кинотеатра на основе LED-технологии Samsung Onyx, а сейчас стало известно о еще одной новинке столичных кинотеатров. Сеть Multiplex открыла в киевском ТРЦ Retroville кинотеатр с 270-градусным панорамным экраном ScreenX, который обеспечивает максимально глубокое погружение в процесс просмотра.

В новом кинотеатре Multiplex доступно 8 залов с общим количеством мест на 1163 зрителей, при этом только один зал оборудован технологией ScreenX. В этом зале установлено сразу три экрана — центральный и пара боковых, при этом основные сцены фильма демонстрируют на главном экране, а боковые увеличивают композицию кадра.

По словам сети Multiplex мировые студии кинопроизводства специально снимают дополнительные сцены для боковых экранов, при этом среди фильмов для просмотра в залах ScreenX можно отметить такие картины, как «007: Не время умирать», «Черная вдова», «Чудо-женщина: 1984», «Kingsman: Золотое кольцо», «Черная пантера», «Новые мутанты», «Тенет», «Мулан», «Малефисента: Владычица тьмы», «Человек-паук: Вдали от дома», «Шазам!», «Капитан Марвел» и другие.

Технология ScreenX является разработкой южно-корейской компании CJ 4DPLEX, она уже работает в 316 кинозалах 34 стран мира. Первый в Украине кинозал с технологией ScreenX открылся в прошлом году в Одессе.

Напомним, что еще в 2016 году сеть кинотеатров Multiplex совместно с компанией Samsung открыли первый в Украине кинотеатр виртуальной реальности VR Cinema.

Источник: The Village