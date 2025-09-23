"Шпионский экшен в стиле Metal Gear": первый взгляд на игру Physint от Кодзимы со звездой "Фуриозы"

Новости Игры 23.09.2025 comment views icon

"Шпигунський екшен в стилі Metal Gear": перший погляд на гру Physint від Кодзіми з зіркою "Фуріози"

Хидео Кодзима сегодня устроил «бум» новостей по своим играм и фильмам — создатель впервые показал постер к своему будущему шпионскому экшену Physint.

Во время мероприятия, посвященного 10-летию Kojima Productions в Японии, мы смогли увидеть образ главного героя. На постере видно мужчину в плаще, который держит оружие. Хидео Кодзима известен, как автор популярной серии Metal Gear, когда еще работал в Konami. Сейчас его новая Physint — тактический шпионский экшн «следующего этапа», которая наследует стиль Metal Gear.

Кодзима рассказывает не много о главном герое, а его лицо трудно разглядеть. По словам разработчика, нам следует ожидать объявления о кастинге в будущем. Поэтому прототип внешности еще не закреплен за конкретным человеком, а его черты могут измениться в течение разработки.

Полный постер Physint / Kojima Productions

Во время выступления на сцене Кодзима подтвердил: разработка шпионского боевика Physint только стартовала. В данный момент он лично занимается созданием концептов, продумывает персонажей и подбирает актеров. Проект находится на раннем этапе, и все еще формируется его творческое ядро.

«Это только начало», — заявляет Кодзима.

Однако у нас есть не только постер. Кодзима подтвердил трех актеров, которые присоединились к проекту Physint. Среди них — Чарли Фрейзер («Фуриоза: Безумный Макс. Сага»), Дон Ли («Вечные») и Минами Хамабе («Годзилла минус один»). Их роли пока не раскрывают, но участие таких имен уже намекает на масштаб и стиль будущего боевика.

"Шпигунський екшен в стилі Metal Gear": перший погляд на гру Physint від Кодзіми з зіркою "Фуріози""Шпигунський екшен в стилі Metal Gear": перший погляд на гру Physint від Кодзіми з зіркою "Фуріози""Шпигунський екшен в стилі Metal Gear": перший погляд на гру Physint від Кодзіми з зіркою "Фуріози"

В основе Physint лежит технология, которая превосходит предыдущие проекты Кодзимы. В частности те, что использовали для Death Stranding и будущего хоррора OD (его дебютный трейлер уже показали на выставке). Это объясняется тем, что Physint выйдет позже, а потому будет иметь доступ к более современным технологиям. В то же время остается неизвестным, какой именно игровой движок использует Kojima Productions для этого проекта. Например, OD отходит от движка Death Stranding и переходит на UE5, поэтому интересно, что будут делать с новым экшеном?

На данный момент ни точная дата релиза, ни даже приблизительное окно запуска Physint пока не объявлено. По словам Кодзимы, сначала студия завершит работу над OD, а уже потом перейдет к Physint. Первые существенные подробности нам еще ждать и ждать. В мае он отметил, что до релиза Physint осталось еще «пять-шесть лет», что намекает на возможный запуск не ранее 2030 года — вероятно, уже на консоли следующего поколения, PlayStation 6. Ожидается, что она несколько лет будет эксклюзивом Sony.

OD и Physint стали причинами, по которым Хидео Кодзима лично не будет режиссером фильма по Death Stranding. То же самое касается аниме Death Stranding Mosqito, трейлер которого показали во время того же мероприятия. Создатель активно вовлечен в оба проекта, но все-таки не контролирует их полностью.

Источник: трансляция Kojima Productions: Beyond the Strand

