Скидки до $500. Смартфоны Samsung Galaxy S10 подешевели в преддверии выхода нового поколения Galaxy S20





11 февраля на мероприятии Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско компания Samsung явит миру новую серию флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20, о которых уже сейчас известно очень многое. И вот сейчас Samsung, явно в стремлении расчистить дорогу новым моделям, снизила цены на прошлогодние модели Galaxy S10. Новые цены вступили в силу пока только на территории США, однако в ближайшее время смартфоны должны стать доступнее и в остальных регионах.

Сильнее всего подешевела версия топовая лимитированная версия Samsung Galaxy S10+ в керамическом корпусе с 1 ТБ встроенной памяти — с $1600 до $1100. То есть, скидка составляет $500 по сравнению с изначальной ценой. А если по программе Trade-In, то можно сэкономить и все $700. Для всех моделей по Trade-In можно получить дополнительную скидку в $200.

Версия Samsung Galaxy S10+ со 128 ГБ флэш-памяти стала дешевле на $200 — с $1000 до $800. Столько же можно сэкономить при покупке базовой версии Samsung Galaxy S10 на 128 ГБ, которая теперь стоит $700 долларов вместо $900.

Наконец, самая младшая и компактная модель Galaxy S10e теперь дешевле на $100 в версиях на 128 и 256 ГБ — $650 и $750 соответственно.

Теперь осталось дождаться, когда новые скидки вступят в силу в Украине, если это вообще произойдет. Сейчас в украинской рознице цены на Galaxy S10 следующие:

Источник: Онлайн-магазин Samsung