iPhone 17 Slim: все, что известно о тоньшем и самом дорогом смартфоне Apple

Ожидается, что в 2025 году в линейке iPhone 17 компания Apple прекратит выпуск версии iPhone Plus. Вместо этого компания предложит новую версию iPhone Slim, хотя это не окончательное название. И хотя до выхода этой модели еще более года, некоторые характеристики iPhone 17 Slim уже известны благодаря авторитетным источникам.

Итак, iPhone 17 Slim будет иметь «значительно более тонкий» алюминиевый корпус и более узкий Dynamic Island. Устройство получит немного меньший дисплей. Например, нынешняя версия iPhone 15 Plus имеет 6,7-дюймовый дисплей. Будущей модификации Slim, которая вытеснит Plus, различные источники приписывают 6,55- или 6,6-дюймовый дисплей. Сообщается, что Apple все еще тестирует различные варианты дизайна для более тонкого телефона, поэтому размер дисплея может измениться до момента выпуска устройства.

По слухам, изменится задняя панель. iPhone 17 Slim будет иметь камеры в местах, которые ранее не использовались для этого. Задние камеры могут быть перемещены в «центр сверху». Система камер Apple iPhone занимает верхний левый угол, начиная с модели 2007 года. Вся линейка iPhone 17 будет иметь 24-мегапиксельную фронтальную камеру с шестиэлементным объективом. Сейчас фронтальные камеры iPhone 14 и 15 имеют 12-мегапиксельные сенсоры и объективы из 5 элементов. Эти изменения должны улучшить качество и детализацию снимков.

iPhone 17 Slim будет иметь 8 ГБ оперативной памяти по сравнению с 6 ГБ памяти в iPhone 15 Plus. Устройство будет оснащено чипом Apple A19. Все модели iPhone 17 получат дисплей с антибликовым покрытием, которое является более устойчивым к царапинам, чем Apple Ceramic Shield. Также все модели iPhone 17 будут иметь OLED-дисплеи с поддержкой ProMotion, что позволяет изменять частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц, когда это необходимо. Сейчас эта возможность доступна только для моделей линейки Pro.

Различные изменения приведут к удорожанию смартфона. Ожидается, что тонкий iPhone 17 может иметь более высокую цену, чем модель Pro Max, которая сейчас начинается от $1199, что свидетельствует о том, что устройство станет новой самой дорогой моделью в линейке, превзойдя iPhone 17 Pro Max. Если это так, то, возможно, «iPhone Slim» в конечном итоге станет «iPhone Ultra», о котором ходили слухи несколько лет.

Источник: macrumors

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