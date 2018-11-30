Сколько, откуда и какие электромобили ввозили в Украину в 2018 году [инфографика]

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В свете недавно продленных льгот на приобретение электромобилей, украинское издание «БизнесЦензор» решило выяснить, как отмена НДС повлияла на импорт электромобилей в нашу страну.

Напомним, что неделю назад Верховная Рада Украины продлила льготный режим ввоза электрокаров до 31 декабря 2022 года. В этот период налога на добавленную стоимость за электромобиль платить не надо, а акциз будет уплачиваться в соответствии с новым законом о «евробляхах» в размере 1 евро за 1 кВт емкости электрического аккумулятора.

По таможенным данным, в январе-сентябре 2018 года в Украину импортировали 4100 электромобилей. При этом общая таможенная стоимость импортируемых электромобилей составила $49,8 млн, что почти в два раза больше, чем за весь 2017 год. В прошлом году в Украину было импортировано 2500 электромобилей на $20 млн, а в 2016 году импорт автомобилей на электрической тяге составил 1600 штук.

В текущем году 60% электромобилей было завезено из США, из Германии и Японии — по 10% от общего объема импорта электромобилей. А из Южной Кореи и Франции было завезено в Украину 5% и 4% автомобилей соответственно. Все другие электромобили в 2018 году завозили в Украину из Китая, Мексики, Канады и Великобритании.

Самая популярная в Украине модель автомобиля на электрической тяге — Nissan Leaf. Их в январе-сентябре текущего года было ввезено 2245 штук или 55% от общего количества. Вторым по популярности электромобилем в Украине стали модели американской Tesla, их завезли 340 штук, в основном б/у. Третья позиция у BMW i3, четвертая и пятая — у Mercedes-Benz B250e и KIA Soul EV соответственно.

Соотношение новых и бывших в употреблении электромобилей характерно для нашей страны — из всего объема ввезенных за текущий год в Украину электромобилей новых оказалось всего 215 штук или 5%. Больше всего новинок пришлось на модели BMW i3 (63 штуки), Hyundai Ioniq Electric (56 штук), Nissan Leaf (24 штуки) и Tesla Model S/X (23 штуки).

Крупнейшими импортерами электромобилей в Украине являются физические лица, которые покупают авто как для собственного пользования так и для перепродажи. Так, в январе-сентябре 2018 года физлица завезли в Украину, с помощью фирм-посредников, 2500 электромобилей.

Вторым крупным импортером стала ООО «Эдисон Моторос», которая завезла 200 автомобилей на электрической тяге, далее следуют «Елавто» (135 авто), «Олмакс Групп» (111 авто) и «Добробут-М» (103 авто).

Ранее стало известно, что в Украине уже зарегистрировано 9525 электромобилей и 8285 гибридов, а общее количество электрифицированных автомобилей подбирается к 18 тысячам штук.

Источник: БизнесЦензор