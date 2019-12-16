Скорость чтения нового NVMe-накопителя Lexar с интерфейсом PCIe 4.0 достигает 7 ГБ/с

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Компания Lexar создала прототип твердотельного накопителя стандарта NVMe, в котором используется высокоскоростной интерфейс подключения PCIe 4.0 x4. И как отмечает производитель, ссылаясь на результаты внутренних тестов, это устройство обладает чрезвычайно высокой производительностью и превосходит скоростные возможности моделей с интерфейсом PCIe 3.0 x4.

Устройство пока не получило коммерческого названия. Пока неназванный твердотельный накопитель Lexar демонстрирует скорость чтения на уровне 7 ГБ/с. По данным теста Crystal Diskmark скорость чтения для данной модели составляет 6,2 ГБ/с, а скорость записи – 4,2 ГБ/с. Позже компания также опубликовала результаты тестирования в приложении Iometer. В данном случае была зафиксирована последовательная скорость чтения немногим более 7,5 ГБ/с.

Производитель пока не спешит делиться характеристиками этого устройства и используемой компонентной базой. На основании озвученных данных производительности, можно предположить, что накопитель основан на контроллере Phison E18, официальная презентация которого ожидается в скором времени. Этот чип производится по нормам 12-нанометровго технологического процесса и поддерживает протокол NVMe 1.4. В накопителе используются 96-слойные чипы флэш-памяти 3D TLC (производитель не уточняется) и реализована технология LDPC ECC. Ещё известно, что данная модель имеет исполнение M.2 2280 и оснащается радиатором для отвода тепла от компонентов.

Коммерческая версия твердотельного накопителя Lexar с интерфейсом PCIe 4.0 x4 будет официально представлена во втором квартале 2020 года. Её ориентировочная цена пока не называется.

Источник: tomshardware