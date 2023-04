Скрипты Python «чинят» себя сами с помощью GPT-4 благодаря программе Wolverine

Отладка неисправной программы – не самый приятный процесс, так почему бы не возложить ее на искусственный интеллект? Разработчик под ником BioBootloader создал Wolverine – программу, наделяющую код Python «регенеративными целительными способностями».

В демо BioBootloader демонстрирует параллельное окно с кодом Python слева и результатами Wolverine справа в терминале. Программа загружает скрипт, в который специально добавлено несколько ошибок, а затем выполняет его.

Today I used GPT-4 to make «Wolverine» — it gives your python scripts regenerative healing abilities!

Run your scripts with it and when they crash, GPT-4 edits them and explains what went wrong. Even if you have many bugs it’ll repeatedly rerun until everything is fixed pic.twitter.com/gN0X7pA2M2

— BioBootloader (@bio_bootloader) March 18, 2023