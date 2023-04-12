Скрипты Python «чинят» себя сами с помощью GPT-4 благодаря программе Wolverine

Отладка неисправной программы – не самый приятный процесс, так почему бы не возложить ее на искусственный интеллект? Разработчик под ником BioBootloader создал Wolverine – программу, наделяющую код Python «регенеративными целительными способностями».

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«Запускайте с ее помощью свои скрипты. Когда они падают, GPT-4 редактирует их и объясняет, что пошло не так. Даже если у вас много ошибок, она будет многократно перезапускаться, пока все не будет исправлено», — написал BioBootloader в твите с демонстрационным видео.

В демо BioBootloader демонстрирует параллельное окно с кодом Python слева и результатами Wolverine справа в терминале. Программа загружает скрипт, в который специально добавлено несколько ошибок, а затем выполняет его.

Today I used GPT-4 to make «Wolverine» — it gives your python scripts regenerative healing abilities! Run your scripts with it and when they crash, GPT-4 edits them and explains what went wrong. Even if you have many bugs it’ll repeatedly rerun until everything is fixed pic.twitter.com/gN0X7pA2M2 — BioBootloader (@bio_bootloader) March 18, 2023

«Она запускает его, видит сбой, затем обращается к GPT-4, чтобы попытаться выяснить, как это исправить». ИИ возвращает объяснение ошибок программы, показывает внесенные изменения, а затем перезапускает программу. Увидев новые ошибки, она снова исправляет код, после чего всё работает корректно.

Код Wolverine доступен на GitHub, аналогичную технологию можно применить и к другим языкам программирования. Для использования «Росомахи» требуется ключ API GPT-3.5 или GPT-4, что предполагает оплату. API GPT 3.5 открыт для всех, у кого есть учетная запись OpenAI, но доступ к GPT-4 по-прежнему ограничен списком ожидания.

В настоящее время Wolverine является proof-of-concept. Разработка демонстрирует принципиальную возможность создания программ, исправляющих ошибки в собственном коде с помощью языковых моделей искусственного интеллекта.

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Источник: Ars Technica