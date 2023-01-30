Microsoft, GitHub и OpenAI требуют отклонить иск против Copilot — инструмента автодополнения кода, который обвиняют в нарушении авторских прав

Microsoft, GitHub и OpenAI обвиняют в нарушении авторского права из-за использования лицензионного кода для создания инструмента Copilot.

Copilot — инструмент искусственного интеллекта, разработанный GitHub и OpenAI для помощи пользователям Visual Studio Code путем автодополнения кода. Он построен на алгоритме OpenAI Codex, который называют «потомком GPT-3» (популярной нейросетевой модели, способной генерировать текст, иногда не отличающийся от написанного человеком). Система была обучена на терабайтах исходного кода, находящегося в открытом доступе, взятом из GitHub, а также на примерах текстов на английском языке.

Во время запуска в 2021 году технология сразу вызвала немало обвинений о нарушении авторских прав. В ноябре 2022 года программист и юрист Мэтью Баттерик вместе с юридической фирмой Джозефа Савери подали коллективный иск, утверждая, что инструмент создан путем «пиратства программного обеспечения в беспрецедентных масштабах». Позже Баттерик с юридической командой подали второй иск от имени двух анонимных разработчиков с аналогичными обвинениями, которые Microsoft, GitHub и OpenAI сейчас требуют отклонить.

В заявлении Microsoft и GitHub говорят, что «жалоба не должна быть удовлетворена из-за двух важных недостатков: отсутствия вреда и обоснованных претензий»; а OpenAI в свою очередь утверждает, что истцы «заявляют о большом количестве претензий, не ссылающихся на нарушение известных законов о правах». Компании подчеркивают, что в исках говорится о «гипотетических событиях» и не описывается, как именно инструмент навредил истцам.

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“Copilot ничего не удаляет из открытого исходного кода. Скорее, инструмент помогает разработчикам написать код и генерирует предложения, ссылаясь на совокупные знания, которые он получил из общедоступного кода”, — говорят в заявлении Microsoft и GitHub.

Истцов компании называют теми, кто «подрывает принципы открытого исходного кода», требуя «его судебного запрета и многомиллиардной прибыли».

Судебное заседание по отклонению иска состоится в мае. Истцы в лице юридической фирмы Джозефа Савери на журналистские запросы пока не ответили.

Несмотря на потенциальные юридические проблемы, препятствующие созданию инструментов на базе ИИ, Microsoft пообещала выделить миллиарды долларов на расширение долгосрочного партнерства с OpenAI. Также ходят слухи, что компания планирует внедрить технологию искусственного интеллекта в Word, PowerPoint и Outlook и, как сообщается, хочет добавить ChatGPT в поисковую систему Bing.

Поскольку другие компании также изучают ИИ, Microsoft, GitHub и OpenAI – не единственные, кто сталкивается с юридическими проблемами. Ранее в этом месяце юридическая фирма Джозефа Савери подала еще один иск, утверждая, что художественные инструменты искусственного интеллекта, созданные MidJourney, Stability AI и DeviantArt, нарушают законы об авторском праве, незаконно получая работы художников из Интернета. Getty Images также подает в суд на Stability AI, утверждая, что инструмент Stable Diffusion незаконно скопировал изображения с их сайта.

Источник: The Verge