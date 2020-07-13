Слух: NVIDIA готовится отправить GeForce RTX 2080 (Ti/SUPER) и GeForce RTX 2070 (SUPER) на покой

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Как сообщает китайский веб-ресурс ITHome, квартет актуальных игровых видеокарт NVIDIA скоро отправятся на свалку истории, так как «зеленый» производитель готовится прекратить производство уже знакомых решений GeForce RTX 20.

Если верить сообщению китайского источника, NVIDIA уже начала готовится к прекращению производства и делистингу высокопроизводительных видеокарт поколения Turing. Актуальная флагманская модель GeForce RTX 2080 Ti, которая не обновлялась с момента выхода в сентябре прошлого года, тоже должна уйти на пенсию. Очевидно, таким образом производитель намерен расчистить дорогу новым игровым видеокартам GeForce RTX 3000, созданным на базе архитектуры Ampere.

Как сообщается, TSMC прекратила выпуск графических процессоров TU106, TU104 и TU102, использующийся для выпуска видеокарт GeForce RTX 2070, RTX 2070 Super, RTX 2080 Super и RTX 2080 Ti. Как обычно, прекращение производства не означает моментального прекращения продаж — соответствующие модели все еще можно будет купить какое-то время пока складские запасы полностью не иссякнут. При этом вышеперечисленные модели вполне могут подорожать, если спрос останется высоким.

Анонс первых игровых видеокарт NVIDIA следующего поколения ожидается 17 сентября. Традиционно NVIDIA открывает новую линейку видеокарт старшими моделями — в семействе Ampere это GeForce RTX 3080 и RTX 3080 Ti. Позже к ним присоединяться среднеуровневые модели GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3070 с GPU Ampere GA104 и последними дебютируют более доступные GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3050. В прошлом году серия RTX 20 была представлена 20 августа, а продажи стартовали спустя месяц 20 сентября.

Источник: Videocardz