Массовая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 получит GPU GA106 и ценник $300-$400, стоимость GeForce RTX 3050 ожидают в диапазоне $150-200





Недавно мы публиковали информацию о характеристиках и ценах видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3070 с GPU Ampere GA104. А теперь настала пора рассмотреть устройство массового и начального сегментов.

Слухи утверждают, что на протяжении нескольких последних недель компания NVIDIA выпустила два новых графических процессора на базе архитектуры Ampere: GA106 и GA107. Первый из них ориентирована на применение в устройствах массового сегмента, а второй станет основой для видеокарт начального уровня.

Видеочип GA106 пропишется в видеокартах серии NVIDIA GeForce RTX 3060, которая, вероятно, будет включать более одной модели. По данным источника, видеокарта GeForce RTX 3060 будет оснащаться графическим процессором GA106-300. Его точные характеристики не уточняются, однако известно, что модельный номер с окончанием 300 обычно принадлежит не самому лучшему из возможных вариантов. Иными словами, это несколько урезанная версия графического процессора. Также можно ожидать появление GPU GA106-400 (полнофункциональная версия) и GA106-200. В таком случае графический процессор GA106-400 станет основой модели GeForce RTX 3060 Ti/SUPER (так как в GeForce RTX 3070 используется GPU GA104). А ещё более урезанная версия GA106-200 может использоваться в видеокарте более низкого класса, такой как GeForce RTX 3050 SUPER.

Можно предположить, что стандартная видеокарта GeForce RTX 3060 придёт на смену модели GeForce RTX 2060 с 6 ГБ видеопамяти, а версия GeForce RTX 3060 Ti/SUPER заменит GeForce RTX 2060 SUPER с 8 ГБ видеопамяти, которая обладает существенно большей ценой. Таким образом, эти новые видеокарты будут позиционироваться в совершенно разных сегментах, как и в существующей массовой линейке. Также делается предположение, что диапазон цен на видеокарты серии GeForce RTX 3060 составит $300-400. Сейчас GeForce RTX 2060 стоит $279, а версия GeForce RTX 2060 SUPER – $399.

Графический процессор GA107, вероятно, станет основой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050, ориентированной на начальный настольный сегмент. И, как видно по наличию RTX в названии, теперь даже устройства начального уровня получат поддержку трассировки лучей. Цена этой модели окажется в диапазоне $150-200. Но, чтобы не отдавать сегмент $200-300 в безраздельное господство конкуренту, вероятно, планируется выпустить модель GeForce RTX 3050 SUPER на базе видеочипа GA106-200 в ценовом сегменте $229-249. Она придёт на смену модели GeForce GTX 1660 SUPER.

Источник: wccftech