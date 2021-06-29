Служба підтримки Apple заговорила українською





Ще на крок ближче до відкриття офіційного представництва Apple в Україні.

28 червня офіційна служба підтримки Apple перейшла в Україні на українську мову — відтепер при зверненні в Apple Support українські користувачі продуктів та сервісів компанії можуть отримати необхідну консультацію з того чи іншого питання рідною українською мовою. До цього моменту українських користувачів обслуговували по замовчуванні російською мовою, а власників американських облікових записів — англійською. Запуск української служби підтримки — ще одне свідчення скорого відкриття представництва Apple в Україні.

Як розповів ITC один з читачів, близько двох тижнів тому при вхідному дзвінку від російськомовної підтримки повідомлення-попередження про запис дзвінка почало програватися українською. А відучора (зі слів оператора служби підтримки) запустили повноцінне замовлення дзвінка для України. Водночас україномовний чат, судячи з сайту, поки що не запустили.

Наприкінці минулого року Apple також шукала аналітика анотацій (Annotation Analyst) зі знанням української мови для команди голосового помічника Siri. Тому будемо сподіватись, що голосовий асистент Apple також згодом заговорить українською.

На початку червня керівник Держмитслужби Павло Рябікін, коментуючи в інтерв’ю відкриття офісу Apple в Києві, висловив упевненість, що це має відбутись вже цього року‎».

P.S. Дякуємо за підказку Олександру Сердюкову.