"Слишком много людей выживают": звезда "Крик 4" критикует современные слэшеры и одну "ошибочную" смерть во франшизе

Элисон Бри, сыгравшая Ребекку в «Крик 4» не слишком довольна современной эрой франшизы — прежде всего в том, что последние слэшеры «позволяют многим людям жить».

«Могу ли я сказать о проблеме в текущей эре франшизы «Крик»? Слишком много людей выживают», — рассказала Бри в подкасте Shut Up Evan. «Основная четверка должна погибнуть… Мы убили Рэнди Микса, которого сыграл Джейми Кеннеди в «Крик 2». У нас должно остаться только двое из «основной четверки» уже до «Крика 7».

Она также признала, что убийство оригинального персонажа Дьюи Райли, которого играл Дэвид Аркетт, было «очень печальным» и «ошибочным».

«Оставьте основную тройку!», — тут же шутит Бри.

«Крик 4» — это последний фильм серии с режисурой Уэса Крейвена перед его смертью в 2015 году. Бри появилась там как Ребекка Уолтерс, ассистентка Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл) и была убита после освобождения на парковке Гоустфейсом. Персонаж Аркетта был убит в «Крик 5» — решение, которое расстроило не только Элисон, но и многих фанов.

Что касается «основной четверки», то Сидни Прескотт и Гейл Везерс — единственные оставшиеся оригинальные персонажи (три, если учесть, что Стю Мейкер в исполнении Мэттью Лилларда воскреснет из мертвых, чтобы появиться в «Крик 7»). Ранее сообщалось, что Лиллард вместе с Аркеттом и Скоттом Фолли повторят роли своих умерших персонажей в новом фильме.

Если же учитывать основной состав пятой и шестой частей, то Тара и Сэм все еще живы, но Дженна Ортега и Мелисса Баррера не вернутся в седьмой. Сама Бри отметила, что может вернуться «в сцене сна».

«Крик 7» выйдет в кинотеатрах 27 февраля 2026 года.

Источник: Variety, Games Radar