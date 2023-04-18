Смартфон Google Pixel 7A будет стоить от $499, что на $50 дороже Pixel 6A – 9to5Google

По данным ресурса 9to5Google, грядущий смартфон Google Pixel 7A может стоить $499. Таким образом, цена смартфона среднего уровня вырастет на $50 по сравнению с прошлогодней моделью Pixel 6A. Судя по всему, новинка получит ряд улучшений, которые смогут оправдать увеличение цены.
Так, разрешение главного модуля камеры увеличилось с 12 Мп до 64 Мп, а сверхширокоугольного – с 12 Мп до 13 Мп. Кроме того, смартфон Google Pixel 7A получит дисплей с частотой обновления 90 Гц и процессор Tensor G2, который также используется во флагманских устройствах Pixel 7 и 7 Pro. Дополнительно в устройстве будет доступна беспроводная зарядка батареи. Все это выглядит как интересное улучшение очень хорошего Pixel 6A.
Источник сообщает, что новый смартфон Google Pixel 7A будет доступен для предварительного заказа с 10 мая (день открытия конференции Google I/O), а поставки начнутся уже 11 мая. Предыдущие утечки демонстрировали внешний вид устройства с новым голубым цветом корпуса.
Ресурс 9to5Google также поделился некоторыми сведениями о грядущем планшете Pixel Tablet. Он получит 8 ГБ оперативной памяти и два варианта ёмкости хранилища. В комплект поставки не будет включаться зарядное устройство с кабелем USB-C, так как устройство можно будет заряжать с помощью док-станции беспроводным способом. Как ожидается, планшет Google Pixel Tablet поступит в продажу в июне.
Источник: The Verge