Смартфон Honor 20 Lite (Youth Edition) представлен официально: SoC Kirin 710F, экран и тройная 48-Мп камера по цене $198

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Обделенная сервисами и приложениями Google из-за американских санкций Huawei продолжает заваливать рынок новыми смартфонами, а точнее версиями ранее выпущенных моделей. Только вчера дебютировал Huawei nova 5z, который оказался почти точной копией nova 5i Pro, а сегодня бренд Honor представил молодежный смартфон Honor 20 Lite (Youth Edition). Он расширяет серию уже представленную моделями Honor 20i, Honor 20, Honor 20 Pro и Honor 20S. Новинка является прямым преемником прошлогодней модели Honor 10 Lite и самой доступной моделью актуальной линейки.

Аппаратным базисом Honor 20 Lite выступает SoC Kirin 710F, как у бюджетного Huawei Enjoy 10. Оперативной памяти может быть 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 64 или 128 ГБ. Слот microSD здесь имеется, причем отдельный.

Honor 20 Lite отличается экраном AMOLED диагональю 6,3 дюйма с разрешением 2400х1080 пикселей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Заявленная максимальная яркость экрана — 430 кд/кв.м, пиковая — 600 кд/кв.м. Что интересно, сканер отпечатков пальцев встроен под экран, тогда как у флагманских Honor 20 и Honor 20 Pro он расположен на боковой грани.

Основная камера — тройная. Она сочетает следующие модули: основной 48-мегапиксельный f/1,8, ультраширокоугольный f/2,4 на 8 Мп, а также макро f/2,4 разрешением 2 Мп. Фронтальная камера характеризуется разрешением 16 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 22,5 Вт. Есть порт USB-C и стандартный разъем для наушников, но вот модуля NFC — нет.

Габариты Honor 20 Youth Edition составляют 157,2х73,2х7,7 мм при массе 171,5 грамма.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1.1. Цветов на выбор три: Magic Night Black, Blue Water Jade и Icelandic Fantasy.

В Китае предзаказы уже стартовали, но фактические продажи начнутся 11 ноября. Цены следующие:

4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти – 1399 юаней (~$198);

6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти – 1499 юаней (~$212);

6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти – 1699 юаней (~$240);

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти – 1899 юаней (~$268).

Источник: Gizmochina