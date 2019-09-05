Представлены смартфоны-середнячки Honor 20S и Honor Play 3: тройные 48-мегапиксельные камеры, экраны с отверстием и восьмиядерные процессоры

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Бренд Honor пополнил свой ассортимент двумя новыми смартфонами: Honor Play 3 и Honor 20S. Первый является преемником прошлогоднего Honor Play (да, производитель почему-то решил пропустить цифру 2), а второй — дополнение к актуальной флагманской серии, в которой ранее дебютировали Honor 20i, Honor 20 и Honor 20 Pro. Что интересно, Honor 20S, как и Honor Play 3, является среднебюджетной моделью.

Не секрет, что последнее время Huawei выпускает очень много моделей, которые имеют минимум отличий. И новые Honor 20S и Honor Play 3 не являются исключением. Они очень похожи, особенно внешне. По характеристикам модель Honor 20S стоит на ступеньку выше.

Honor 20S

Обе эти модели оснащаются дисплеями с отверстием для фронтальной камеры, расположенной в левой верхний части экрана. Но Honor 20S получил 6,26-дюймовый ЖК-экран разрешением Full HD+ и 32-мегапиксельную фронтальную камеру, как у старших братьев, а Honor Play 3 оснащен ЖК-экраном большего размера (6,39 дюйма) и более низкого разрешения (HD+). Разрешение фронтальной камеры у Honor Play 3 тоже ниже — 8 Мп.

Платформы у обоих восьмиядерные, но разные: у Honor 20S — новая 7-нм Kirin 810, а у Honor Play 3 — более старая 12-нм Kirin 710. Первый оснащается 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти, второй — 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 Б флэш-памяти.

Обе модели получили тройную камеру с модулями разрешением 48 Мп (f/1,8), 8 Мп (сверхширокоугольный f/2,4 с углом обзора 120°) и 2 Мп (для макросъемки).

Honor Play 3

Honor 20S получил аккумулятор емкостью 3750 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт через порт USB-C, тогда как у Honor Play 3 аккумулятор побольше — 4000 мА•ч, но нет ни быстрой зарядки, ни USB-C (старый MicroUSB). Да, еще одна важное отличие Honor 20S — сканер отпечатков пальцев расположен на боковой панели, у Honor Play 3 его нет вообще.

Honor 20S предлагается в черном, синем и белом корпусах по цене $265 или $307 в зависимости от объема ОЗУ, продажи уже начались. У Honor Play 3 тоже три цвета (синий, красный и черный), продажи в Китае стартуют 17 сентября, но цены уже объявлены: 4/64 ГБ — $139, варианты 4/128 ГБ и 6/64 ГБ идут в одну цену — $182.

Источник: GSM Arena (1 и 2)