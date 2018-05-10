Обновлено: Смартфон HTC U12+ будет доступен в версии с полупрозрачной задней панелью. Его цена может оказаться даже выше 800 евро

Пока компания HTC готовится к презентации флагманского смартфона U12+, намеченной на 23 мая, в сети продолжаются появляться все новые подробности о новинке, которая вполне может стать последней, учитывая текущее положение дел.

О самой новинке мы знаем уже практически все. Теперь еще будем в курсе о его вариантах цветового оформления.

Итак, у HTC U12+ цветовая палитра будет представлена как минимум четырьмя вариантами: Black, Red Rose, Violet и Translucent с полупрозрачной задней панелью. Напомним, что полупрозрачную заднюю панель мы видели в прошлогодней модели HTC U11+. Тут можно вспомнить более ранние слухи о применении для оформления задней панели устройства специального белого матового стекла. К тому же, сама HTC явно намекала на внешние отличия новинки в недавнем рекламном изображении.

Известный инсайдер Роланд Куандт, являющийся источником этих данных, также отмечает, что HTC U12+ «будет недешевым». То есть, цена может быть даже выше 800 евро, которые просили на старте за HTC U11+.

Смартфон HTC U12+ будет оснащен шестидюймовым экраном разрешением 2960х1440 пикселей, однокристальной системой Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 3420 мА•ч. В сдвоенной основной камере используются сенсоры разрешением по 12 Мп с объективами диафрагмой F/1,8 и F/2,6 соответственно. Фронтальная камера, к слову, тоже будет сдвоенной, но точных данных от ней пока нет. Были слухи о модулях по 8 Мп, а были и о сенсорах на 16 и 12 Мп. Также известно, что HTC U12+ защищен от попадания пыли и влаги в соответствии с описанием степени IP68 и, как и предыдущие модели U11 и U11+, и получит чувствительные к сжатию боковые панели Edge Sense 2.0.

Обновлено: Уже после публикации новости тайваньский ресурс eprice предоставил данные о цене HTC U12+. Версия с 64 ГБ флэш-памяти будет стоить от $734 до $768, а варианта с 128 ГБ флэш-памяти – от $801 до $834. Эти цены ставят HTC U12+ в один ряд с Samsung Galaxy S9.

Источник: gsmarena