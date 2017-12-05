Смартфон Meizu M6 Note ощутимо подешевел

Представленный под конец лета смартфон Meizu M6 Note стал первой бюджетной моделью производителя со сдвоенной основной камерой. В целом аппарат вышел весьма неплохим за свои деньги, что мы уже неоднократно отмечали. И вот сейчас китайский производитель сделал смартфон Meizu M6 Note еще более привлекательным вариантом, существенно снизив цены на все модификации. Причем нынешнее снижение – это не временная акция, а новая постоянная цена смартфона Meizu M6 Note.

В данный момент новые цены вступили в силу только на территории Китая, но вполне вероятно, что в ближайшее время смартфон должен стать доступнее и в остальных регионах. На сайте Jingdong (JD.com) Meizu M6 Note уже продается по новым сниженным ценам.

Итак, наибольший выигрыш можно получить при покупке модели с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ. Она теперь стоит около $150 вместо прежних $195. Стоимость базовой версии Meizu M6 Note (3 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ) с изначальных $165 опустилась до $135, тогда как топовый вариант с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти подешевел с $255 до $225.

Напомним, в конфигурацию Meizu M6 Note входит экран Full HD диагональю 5,5 дюйма, SoC Snapdragon 625 и сдвоенная камера с максимальной диафрагмой основного модуля F/1.9. В конце прошлого месяца мы публиковали итоги «слепого» пользовательского голосования за смартфон с лучшей камерой, в котором участвовал Meizu M6 Note.

Источник: gizmochina