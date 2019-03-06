Смартфон Meizu Note 9 представлен официально: SoC Snapdragon 675, 48-мегапиксельная камера, 4/64 ГБ памяти и аккумулятор на 4000 мА•ч (немногим дороже $200)

Компания Meizu представила сегодня в Китае свой первый смартфон в этом году (потерпевший неудачу эксперимент Meizu Zero не в счет, поскольку его изначально не собирались выпускать массово) — это недорогая модель Meizu Note 9, пришедшая на смену прошлогодней модели Meizu Note 8. О новинке, позиционируемой в качестве прямого конкурента Redmi Note 7 Pro, мы уже давно знаем очень много, так что остается подвести итоги.

Смартфон Meizu Note 9 оснащается экраном IPS диагональю 6,2 дюйма разрешением 2244х1080 пикселей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Экран занимает 89,23% площади лицевой панели.

В основе лежит однокристальная система Snapdragon 675. Оперативной памяти может быть 4 ГБ либо 6 ГБ, флэш-памяти — 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от модификации. Смартфон имеет гибридный слот для двух карт nanoSIM. Оба слота поддерживают работу с сетями LTE, вместо второй карты SIM можно вставить карту памяти microSD емкостью до 256 ГБ.

Основной модуль сдвоенной основой камеры представлен уже хорошо знакомым нам сенсором изображения Samsung GM1 формата 1/2 дюйма разрешением 48 Мп с размером светочувствительного элемента 0,8 мкм и объективом с диафрагмой F/1,7, в дополнительном модуле, отвечающем за анализ глубины сцены, применяется сенсор разрешением 5 Мп. То есть, технически все в точности, как у Redmi Note 7, а как по факту будет снимать смартфон зависит от ПО. Кстати, производитель выделяет продвинутый ночной режим с возможностью съемки с рук. Фронтальная камера характеризуется разрешением 20 Мп — она такая же, как у флагманской серии Meizu 16. Функция распознавания лиц поддерживается.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мА•ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт (ЗУ соответствующей мощности входит в комплект поставки). Есть разъем 3,5 мм и порт USB-C. Модуля NFC нет, но в этом году он (наконец-то) появится в флагманской серии.

Смартфон покрыт стеклом с обеих сторон и имеет металлическую рамку, на задней панели есть дактилоскопический датчик. Размеры Meizu Note 9 равны 153,1х74,4х8,65 мм при массе 169,7 г.

На смартфон установлена операционная система Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой Flyme 7.2.

Новинка поступит в продажу в Китае 11 марта. Доступно три цвета: белый, черный и синий. Стоимость составляет $208 либо $237 долларов в зависимости от объёма памяти.

Источник: Meizu