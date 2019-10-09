Смартфон Motorola One Macro получил камеру для макросъёмки, чипсет MediaTek Helio P70 и цену $140





Модельный ряд смартфонов Motorola пополнился новым устройством под названием Motorola One Macro. Как видно из названия, это модель ориентирована на любителей макро съёмки.

Несмотря на то, что линейка Moto One обычно предлагает потребителям смартфоны среднего уровня, данная новинка является бюджетным устройством. Она оснащена 6,2-дюймовым LCD дисплеем с разрешением HD+ 1520х720 точек (соотношение сторон 19,5:9). В верхней части экрана расположился небольшой каплеообразный вырез для фронтальной камеры.

Аппарат несёт на борту 8-ядерный процессор MediaTek Helio P70 с GPU Mali-G73 MP3. В плане производительности этот чипсет сопоставим с Snapdragon 675 (используется в One Zoom и One Action). Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 64 ГБ. В наличии имеется гибридный слот, который позволяет устанавливать либо две SIM-карты формата nano-SIM, либо одну SIM-карту и карту памяти microSD.

На задней панели смартфона Motorola One Macro расположена тройная камера. Главный модуль выполнен на базе 13-мегапиксельного сенсора (размеры пикселей 1,12 мкм) и объектива с диафрагмой f/2.0. Модуль дополнен лазерной системой автоматической фокусировки и двойной LED вспышкой. Камера способна записывать видео в разрешении Full HD с частотой 60 кадров в секунду и slow-mo видео с частотой 120 кадров в секунду. Режим Hi-Res Zoom создаёт несколько снимков одной сцены, а затем объединяет их в одно итоговое фото для улучшения качества цифрового приближения. Второй модуль предназначен для макро съёмки с расстояния от 2 см. Он содержит 2-мегапиксельный сенсор с крупными пикселями размерами 1,75 мкм. Третий 2-мегапиксельный сенсор предназначен для оценки глубины снимаемой сцены в портретном режиме съёмки. Фронтальная камера, разместившаяся в каплеообразном вырезе, характеризуется 8-мегапиксельным сенсором, пикселями размерами 1,12 мкм, объективом с диафрагмой f/2.2.

Новинка оснащена аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, который, по заверениям производителя, обеспечивает автономность на уровне 2 дней. Поддерживается зарядка с передачей 10 Вт энергии. Для подзарядки служит порт USB-C. Также в наличии имеется 3,5-миллимитровый звуковой разъём для подключения наушников. Несмотря на наличие слова One в названии, данная модель не имеет отношения к программе Android One. Она работает под управлением модифицированной версии Android 9 Pie. Обновление до Android 10 должно появиться до конца текущего года.

Смартфон Motorola One Macro поступит в продажу в Индии с 12 октября, а в странах Европы, Латинской Америки и в США – с 24 октября. Цена устройства заявлена на уровне $140. Предлагается только одна версия с 4/64 ГБ памяти и в цветовом исполнении Space Blue.

Источник: gsmarena