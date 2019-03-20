Смартфон Motorola One Vision получит SoC Exynos 9610, до 6 ГБ ОЗУ, до 128 ГБ флэш-памяти и 48-мегапиксельную основную камеру

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Грядущий смартфон Motorola One Vision постепенно обрастает подробностями накануне своего официального выпуска. По слухам, на некоторых рынках (например, в Китае) эта же модель будет представлена под названием Motorola P40.

Согласно имеющейся информации, смартфон Motorola One Vision (кодовое название) оснащён процессором Exynos 9610 и оперативной памятью объёмом 3 или 4 ГБ. Другие источники также говорят о наличии версии с 6 ГБ ОЗУ. Встроенное хранилище доступно в виде опций ёмкостью 32, 64 и 128 ГБ. Аппарат получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2520×1080 точек (соотношение сторон 21:9).

На задней панели смартфона Motorola One Vision (Motorola P40) расположена двойная камера. При этом основной сенсор имеет разрешение 48 Мп, но в результате объединения четырёх соседних пикселей в один более крупный пиксель камера будет делать 12-мегапиксельные снимки. Среди поддерживаемых камерой функций упоминаются Long Exposure и Video 3D HDR.

Ёмкость встроенной батареи смартфона Motorola One Vision составляет 3500 мАч. Устройство работает под управлением стоковой версии Android 9 Pie. При этом новинка является участником программы Android One. Аппарат поступит в продажу в странах Латинской Америки, Индии, Бразилии и Китае (под названием Motorola P40). Кроме того, Motorola подготовила к выпуску ещё один смартфон с процессором Exynos 9610 и такими же опциями памяти, но под кодовым названием Troika. Эта версия будет продаваться в странах Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Восточной Европы, Латинской Америки, Индии и Китае.

Источник: gsmarena