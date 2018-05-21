Смартфон Samsung Galaxy S8 Lite дебютирует уже сегодня под названием Galaxy S Light Luxury

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Мы уже знаем, что к выпуску готовится новый смартфон Samsung Galaxy S8 Lite. Благодаря утечкам удалось узнать некоторые его характеристики и даже оценить дизайн на рендерных изображениях. Но утечки ошибались в названии устройства. Фактически, оно поступит на рынок под названием Galaxy S Light Luxury.

Презентация смартфона Samsung Galaxy S Light Luxury должна состояться уже сегодня. Местом проведения презентации выбран Китай. Пока нет сведений, поступит ли эта модель на другие ключевые рынки.

Что касается технических характеристик, то пока что официальных подтверждений утечкам нет. Можно ожидать появления смартфона с 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2220х1080 точек, процессором Qualcomm Snapdragon 660, оперативной памятью объёмом 4 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 64 ГБ. Основная камера характеризуется разрешением 16 МП, а фронтальная будет 8-мегапиксельной с широкоугольным объективом. Есть поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5 LE, GPS и GLONASS, USB 3.1 и NFC. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, поддерживается быстра зарядка. Габариты устройства составляют 148,9х68,1х8,0 мм. В качестве операционной системы используется версия Android 8.0.

Информация об ориентировочной цене смартфона Samsung Galaxy S Light Luxury пока не сообщается.

Источник: gsmarena