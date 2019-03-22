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Смартфон Xiaomi Mi A3 получит подэкранный сканер отпечатков пальцев
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Смартфон Xiaomi Mi A3 получит подэкранный сканер отпечатков пальцев

Смартфон Xiaomi Mi A3 получит подэкранный сканер отпечатков пальцев

Энтузиасты из сообщества разработчиков XDA Developers нашли свидетельства того, что компания Xiaomi готовит к выходу три новых недорогих смартфона, которых объединяет одна особенность — подэкранный сканер отпечатков пальцев. Устройства фигурируют под кодовыми обозначениями Pyxis, Bamboo и Сosmos. Причем к кодовым именам двух последних приставлен еще суффикс Sprout — все устройства программы Android One обозначаются этим суффиксом. То есть, Bamboo и Сosmos — это модели программы Android One, которые будут работать под управлением чистой операционной системы Android без оболочки MIUI. И не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Bamboo и Сosmos — это третье поколение популярной серии Xiaomi Mi A (на фото выше показана актуальная модель Mi A2), а Pyxis является преемником Xiaomi Mi 6X.

Собственно, вскоре после публикации XDA Developers появились новые данные, указывающее на то, что преемник Xiaomi Mi 6X (он же — Xiaomi Mi A2) будет называться не Xiaomi Mi 7X (до Mi 6X была модель Mi 5X), а Xiaomi Mi 9X. Якобы такое решение продиктовано исключительно из маркетинговых побуждений, чтобы вызвать у потенциальных покупателей ассоциации с недавно представленным флагманским смартфоном Xiaomi Mi 9.

С недавних пор подэкранные сканеры отпечатков пальцев, ранее использующиеся только во флагманских моделях, все чаще появляются в моделях среднего уровня — Vivo, Oppo и Samsung уже выпустили такие модели. Но здесь стоит уточнить, что речь идет об оптических дактилоскопах, которые дешевле ультразвуковых аналогов. Но в любом случае подэкранный дактилоскоп является отличным приобретением и в сочетании с другими улучшениями оно может поспособствовать тому, чтобы Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite продавались еще лучше предшественников.

Слухи также приписывают смартфону Xiaomi Mi 9X/Xiaomi Mi A3 однокристальную систему Snapdragon 675 или Snapdragon 7150 и 32-мегапиксельную камеру с сенсором изображения Samsung GD1.

Анонс Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite ожидается летом.

Источник: XDA Developers и  Igeekphone

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