Смартфон Xiaomi Mi A3 получит подэкранный сканер отпечатков пальцев

Энтузиасты из сообщества разработчиков XDA Developers нашли свидетельства того, что компания Xiaomi готовит к выходу три новых недорогих смартфона, которых объединяет одна особенность — подэкранный сканер отпечатков пальцев. Устройства фигурируют под кодовыми обозначениями Pyxis, Bamboo и Сosmos. Причем к кодовым именам двух последних приставлен еще суффикс Sprout — все устройства программы Android One обозначаются этим суффиксом. То есть, Bamboo и Сosmos — это модели программы Android One, которые будут работать под управлением чистой операционной системы Android без оболочки MIUI. И не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Bamboo и Сosmos — это третье поколение популярной серии Xiaomi Mi A (на фото выше показана актуальная модель Mi A2), а Pyxis является преемником Xiaomi Mi 6X.

Собственно, вскоре после публикации XDA Developers появились новые данные, указывающее на то, что преемник Xiaomi Mi 6X (он же — Xiaomi Mi A2) будет называться не Xiaomi Mi 7X (до Mi 6X была модель Mi 5X), а Xiaomi Mi 9X. Якобы такое решение продиктовано исключительно из маркетинговых побуждений, чтобы вызвать у потенциальных покупателей ассоциации с недавно представленным флагманским смартфоном Xiaomi Mi 9.

С недавних пор подэкранные сканеры отпечатков пальцев, ранее использующиеся только во флагманских моделях, все чаще появляются в моделях среднего уровня — Vivo, Oppo и Samsung уже выпустили такие модели. Но здесь стоит уточнить, что речь идет об оптических дактилоскопах, которые дешевле ультразвуковых аналогов. Но в любом случае подэкранный дактилоскоп является отличным приобретением и в сочетании с другими улучшениями оно может поспособствовать тому, чтобы Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite продавались еще лучше предшественников.

Слухи также приписывают смартфону Xiaomi Mi 9X/Xiaomi Mi A3 однокристальную систему Snapdragon 675 или Snapdragon 7150 и 32-мегапиксельную камеру с сенсором изображения Samsung GD1.

Анонс Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite ожидается летом.

Источник: XDA Developers и Igeekphone